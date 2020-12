Borussia Dortmund krijgt ongekend pak slaag in eigen stadion

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag in eigen stadion een fors pak slaag gekregen. Promovendus VfB Stuttgart won in het Signal Iduna Park met 1-5, waardoor de achterstand van die Borussen op Bayern München na deze speelronde al acht punten kan bedragen. Overigens is RB Leipzig voorlopig de koploper van de Bundesliga. De ploeg van Justin Kluivert won met 2-0 van Werder Bremen en passeert Bayern daardoor op één punt, al komt der Rekordmeister later op de zaterdag nog in actie.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1-5

Borussia Dortmund steekt de laatste weken in een dramatische vorm in de Bundesliga. Na een nederlaag tegen 1.FC Köln (1-2) en een remise tegen Eintracht Frankfurt (1-1) volgde zaterdagmiddag een blamage tegen VfB Stuttgart. De promovendus, die dit seizoen overigens uitstekend presteert, kwam al na 26 minuten spelen op voorsprong in het Signal Iduna Park. Emre Can vloerde Diego Klimowicz, waarna de bal op de stip ging en Silas Wamangituka vanaf elf meter de 0-1 tegen de touwen schoot. Op slag van rust kwam Borussia Dortmund enigszins uit het niets op gelijke hoogte. Een pass van Raphael Guerreiro bereikte Giovanni Reyna, die uitermate fraai controleerde en direct raak schoot.

De gelijkmaker veranderde de zaken voor Borussia Dortmund echter niet, want in het eerste kwartier na rust nam Stuttgart afstand van de thuisploeg. Wamangituka tekende op aangeven van Orel Mangala met 52 minuten op de klok voor zijn tweede treffer van de middag en een nieuwe voorsprong voor de bezoekers. Na exact een uur spelen tilden die Schwaben de marge naar twee, toen Philipp Förster opdook in het strafschopgebied en koeltjes het leer achter doelman Roman Bürki schoot.

Drie minuten later fungeerde Wamangituka voor de verandering eens als aangever, nadat hij de bal in de voeten kreeg gespeeld van Borussia Dortmund. Hij lanceerde Tanguy Coulibaly, die na een rush in het strafschopgebied de verre linkerhoek achter Bürki vond. In het restant van de tweede helft mocht Borussia Dortmund van geluk spreken dat de score niet snel verder opliep. Een strafschop bleef uit na een vermeende overtreding van Mats Hummels op Nicolás González, terwijl de invaller van Stuttgart kort daarna een schot naast zag gaan. Aan de andere kant faalde Jadon Sancho in kansrijke positie en zag Reyna zijn tweede treffer van de middag afgekeurd worden, waarna González in blessuretijd na een vlijmscherpe counter de eindstand op 1-5 bepaalde. Bayern München kan zijn voorsprong op Borussia Dortmund later op de zaterdag bij een overwinning op Union Berlin opvoeren naar acht punten.





?? Giovanni Reyna (18 jaar) laat even zien wat een geweldige techniek hij in huis heeft. ?? FOX Sports 4 #? #bvbvfb pic.twitter.com/Hbrrt84w9Z — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 12, 2020

RB Leipzig - Werder Bremen 2-0

RB Leipzig wist dat bij een overwinning de koppositie in de Bundesliga in ieder geval voor even zou worden overgenomen van Bayern München en die Roten Bullen stelden al in de eerste helft orde op zaken. Met Justin Kluivert als basisspeler ging de bal na 26 minuten spelen op de stip en Marcel Sabitzer liet niet na om dit buitenkansje te benutten, waardoor RB Leipzig op voorsprong kwam tegen het Werder Bremen van invaller Tahith Chong. Kort voor rust verdubbelde de thuisploeg de marge, toen Dani Olmo op de rand van het strafschopgebied in balbezit kwam, zich knap vrijspeelde en oog in oog met Jirí Pavlenka geen fout maakte. Deze marge kwam in de tweede helft niet meer in gevaar, waardoor RB Leipzig nu één punt meer heeft dan Bayern. Der Rekordmeister kan de koppositie later op de zaterdag echter weer terugpakken op bezoek bij Union Berlin.

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC 1-1

De week kon voor Borussia Mönchengladbach voorafgaand aan het duel met Hertha BSC - waar Javairo Dilrosun een basisplaats had en Daishawn Redan als invaller binnen de lijnen kwam - al niet stuk, nadat de club zich woensdag ondanks een 2-0 nederlaag bij Real Madrid voor het eerst in 43 jaar plaatste voor de achtste finales van de Europa Cup I/Champions League. Tegen Hertha kwam het eerste wapenfeit van de bezoekers, nadat Dilrosun na een half uur Krzystof Piatek in staat stelde om te scoren. De Poolse spits had het vizier echter niet op scherp en schoot over. Kort na rust was het wel raak. Matteo Guendouzi wist vanaf de rand van het strafschopgebied met een geplaatst schot doelman Tobias Sippel te verschalken: 0-1. Het betekende voor Guendouzi zijn eerste treffer in dienst van Hertha. Twintig minuten voor tijd kwam Gladbach op gelijke hoogte via Breel Embolo. Op aangeven van Matthias Ginter was het voor Embolo een koud kunstje om voor de gelijkmaker en daarmee de eindstand te tekenen. Het betekende alweer het vierde 1-1 gelijkspel voor Gladbach in een thuiswedstrijd dit seizoen.

SC Freiburg – Arminia Bielefeld 2-0

In de jacht op de eerste thuisoverwinning van het seizoen begon Freiburg sterk aan het duel met het Arminia Bielefeld van basisspeler Mike van der Hoorn. De thuisploeg drukte de bezoekers terug, maar tot hele grote kansen leidde dit niet. De beste kans werd in de eerste helft genoteerd door Bielefeld, dat bijna profiteerde van geklungel in de defensie van Freiburg. Doelman Florian Müller bracht zijn verdedigers in de problemen met een lastige inspeelpass en zag Sven Schipplock bijna profiteren van de misser. De aanvaller van Bielefeld raakte echter de paal en voorkwam daarmee een achterstand voor de thuisploeg. Freiburg bleef geloof houden in een goed resultaat en werd tien minuten voor het einde beloond met de openingstreffer. Vicenzo Grifo mocht vanaf elf meter aanleggen voor zijn vijfde van het seizoen. De Italiaan liet doelman Stefan Ortega kansloos en benutte de strafschop. In de blessuretijd stelde Jeong Woo-Yeong de eerste thuiszege van het seizoen veilig voor Freiburg, door Ortega met een bekeken lob voor de tweede keer te kloppen: 2-0.

FSV Mainz – 1. FC Köln 0-1

Köln, dat met twee punten voorsprong begon aan de degradatiekraker met Mainz en waar Kingsley Ehizibue negentig minuten op de reservebank bleef, kon zichzelf een goede dienst bewijzen door voor het derde duel op rij ongeslagen te blijven. Na een overwinning op Borussia Dortmund (1-2) en een gelijkspel tegen Wolfsburg (2-2) dacht de ploeg van trainer Markus Gisdol ook tegen Mainz, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boetïus als basisspelers, op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Jan Thielmann werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. De voorsprong liet op zich wachten tot het begin van de tweede helft. Elvis Rexhbecaj nam de bal in eerste instantie niet goed aan, maar werd niet aangevallen en schoot raak achter doelman Robin Zentner. Mainz drong vervolgens aan en leek de tweede gele kaart van Ondrej Duda aan te grijpen om een gelijkmaker te forceren, maar verder dan een aantal halve kansen kwam de thuisploeg niet. Door de nederlaag blijft Mainz in de onderste regionen van de Bundesliga bivakkeren. De ploeg heeft nog een voorsprong van twee punten op hekkensluiter Schalke 04, dat zondagmiddag op bezoek gaat bij FC Augsburg.