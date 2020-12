Steijn breekt FOX Sports-interview af: ‘Ik heb hier geen zin meer in’

Maurice Steijn raakte vrijdagavond geïrriteerd tijdens een interview met FOX Sports na afloop van het 0-0 gelijkspel van NAC Breda op bezoek bij Go Ahead Eagles. De trainer van de Bredanaars kreeg vragen over clubtopscorer Sydney van Hooijdonk, die in de negentigste minuut als vervanger van Mario Bilate binnen de lijnen kwam. Steijn reageerde fel op vragen van de verslaggever over Van Hooijdonk en besloot uiteindelijk om het interview af te breken.

Van Hooijdonk was dit seizoen acht keer trefzeker en is met dat aantal clubtopscorer. Desondanks geeft Steijn de voorkeur aan Bilate in de punt de aanval en mocht Van Hooijdonk in Deventer pas vlak voor het einde van de wedstrijd invallen. Na afloop droop de spits zichtbaar geïrriteerd af. “Ik vond dat het behoorlijk stond en zag geen reden eerder te wisselen”, legt Steijn zijn keuze uit over de late invalbeurt van Van Hooijdonk. “Ik maak mijn keuzes op basis van wat ik zie in de wedstrijd en ik vond het heel behoorlijk op dat moment. Uiteindelijk dacht ik nog iets te bereiken door hem te brengen met wat frisheid. Dat het de negentigste minuut was, dat is dan maar zo.”

?? Sydney van Hooijdonk mocht een paar minuten voor het einde van de wedstrijd invallen en is daar allesbehalve blij mee.. pic.twitter.com/VlB85e5Skf — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 11, 2020

De verslaggever benadrukte in het gesprek met de NAC-trainer dat Van Hooijdonk allesbehalve blij was na afloop. “Ik ben er niet voor om iedereen het naar zijn zin te maken en blij te houden. Ik heb gisteren een goed gesprek met hem gehad en ook aangegeven dat hij belangrijk is voor de ploeg. Nu kiezen we iemand anders, maar hij heeft eerder al gezien dat het snel kan veranderen”, reageert Steijn. “Na het uitvallen van Mario Bilate heeft hij weken achter elkaar gespeeld en gescoord. Nu breng ik hem laat, de volgende keer breng ik hem vroeger of start hij.”

Toen de verslaggever nogmaals vroeg naar Van Hooijdonk, sloeg het humeur van Steijn om. “Ik weet niet waar je naartoe wil met dit interview? Elke keer maar dezelfde negatieve vragen”, aldus een geïrriteerde Steijn. “Als jij ergens op uit bent, moet je het maar zeggen, maar er is in elk geval niets. Jij blijft maar doorvragen, zullen we maar stoppen met dit interview? Ik heb geen zin om deze vragen iedere keer te beantwoorden.” De verslaggever reageerde met de constatering dat Steijn Van Hooijdonk niet vaak vlak voor tijd in het veld brengt. “Wil je erop door blijven gaan, of niet? Of mag ik naar de volgende pers? Ik heb niet zoveel zin meer in dit interview.”

Van Hooijdonk werd zelf ook nog gevraagd naar zijn wisselbeurt. De twintigjarige aanvaller zei geen begrip te hebben voor de situatie. Of hij in januari uit is op een transfer? “Dat is een heel goede optie. We moeten nog één wedstrijd tot de winterstop en daar moet ik op focussen. Ik weet niet waar Sydney van Hooijdonk over een maand is. Misschien hier, misschien niet. Ik ga niet zeggen dat het niet goedkomt, want de vorige keer kwam het ook goed, maar het is wel heel lastig. Het is verre van ideaal.” In de Engelse media werd Van Hooijdonk deze week gelinkt aan Nottingham Forest, Sheffield Wednesday en Swansea City.