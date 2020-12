Sky Sports: Van Hooijdonk speelt zich in de kijker bij drie Engelse clubs

Sydney van Hooijdonk kan de Keuken Kampioen Divisie inruilen voor de Championship. Volgens Sky Sports zijn drie Engelse clubs geïnteresseerd in de diensten van de spits van NAC Breda. Een van de clubs is Nottingham Forest, de huidige nummer 21 van de competitie waar vader Pierre van Hooijdonk van 1997 tot en met 1999 in 77 wedstrijden 41 doelpunten maakte.

Behalve Nottingham Forest hebben ook Sheffield Wednesday en Swansea City belangstelling voor de twintigjarige Van Hooijdonk. Scouts van de clubs hebben hem bekeken met oog op de komende transferperiode in januari. De aanvaller, die dit seizoen acht keer scoorde in twaalf wedstrijden, heeft een aflopend contract in het Rat Verlegh Stadion en is daardoor na dit seizoen transfervrij.

De afgelopen transferperiode mocht Van Hooijdonk vertrekken bij NAC. Trainer Maurice Steijn gaf aan dat hij voor anderen zou kiezen in de punt van de aanval. Aanwinst Mario Bilate raakte echter geblesseerd, waarna Van Hooijdonk de kans kreeg en belangrijke doelpunten maakte. Van Hooijdonk overtuigde en beide partijen spraken de intentie uit om een nieuw contract te tekenen.

Tot een nieuw contract is het echter nog niet gekomen, waardoor de kans bestaat dat de spits na dit seizoen transfervrij vertrekt. Wanneer Nottingham Forest, Sheffield Wednesday of Swansea City in januari serieus wordt, kan de club uit de Keuken Kampioen Divisie nog een transfersom aan hem overhouden.