‘Barcelona weigert verdediger terug te nemen ondanks lange absentie Piqué’

Benfica wil in januari al afscheid nemen van Jean-Clair Todibo, die dit seizoen nog geen enkele minuut heeft gespeeld voor de Portugese topclub. Barcelona is echter niet van plan om de verhuurde centrumverdediger na een halfjaar alweer terug te nemen, zo weet Mundo Deportivo te melden. Ook de lange absentie van Gerard Piqué kan de Catalaanse grootmacht klaarblijkelijk niet op andere gedachten brengen.

Bronnen dicht bij Barcelona verklaren aan bovengenoemde Spaanse krant dat men Benfica op het huurcontract van één jaar heeft gewezen, een verbintenis met een huursom van twee miljoen euro. De middenmoter in LaLiga wil niet meewerken aan de wens van de Portugezen om de huurovereenkomst al na zes maanden te verbreken en het bestuur van Barcelona laat zich in de kwestie-Todibo ook niet onder druk zetten door Benfica, zo klinkt het vanuit Spanje.

De blessuregevoelige Todibo, die tevens met een trainingsachterstand kampt, komt niet voor in de plannen van Jorge Jesus. De coach van Benfica gaf voorafgaand aan het Europa League-duel met Standard Luik (2-2) een duidelijk signaal af richting de van Barcelona gehuurde verdediger. "Hij (Todibo, red.) is qua fysiek en tactiek momenteel niet in staat om te spelen. Hij heeft nog niet samengewerkt met het elftal en het is tevens een speler die niet in mijn plannen voorkomt", zo liet Jesus optekenen in de Portugese media.

Todibo, met een contract tot medio 2022 bij Barcelona, werd vorig seizoen voor een halfjaar verhuurd aan Schalke 04, met tien optredens als resultaat. Trainer Ronald Koeman kiest de laatste tijd naast Clément Lenglet afwisselend voor Ronald Araújo of Óscar Mingueza in het hart van de Barcelona-defensie. Piqué is vanwege de zware knieblessure, vorige maand opgelopen in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0), zeker nog enkele maanden uit de roulatie. Het is nog onduidelijk of de routinier dit seizoen nog in actie komt namens Barcelona.