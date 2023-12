‘Het klinkt gek, maar het is waar: de teamgenoten mochten Messi niet aanraken’

Zaterdag, 2 december 2023 om 14:23 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:28

Jean-Clair Todibo stond ruim twee jaar onder contract bij FC Barcelona, maar een succesvolle periode werd het niet voor de verdediger. Wel beleefde hij er een interessante tijd, zo blijkt uit een interview dat Todibo geeft aan Mundo Deportivo. De Fransman onthulde dat hij en zijn collega's Lionel Messi niet mochten aanraken tijdens trainingen.

Barcelona wilde duidelijk voorzichtig zijn met zijn superster. "Ze stonden het niet toe dat we Messi aanraakten tijdens de training", vertelt Todibo. "Het klinkt gek, maar het is waar. We moesten voorzichtig met hem zijn. Hij is de beste, dus je raakte hem niet aan. Het was logisch."

Todibo werd in januari van 2019 door Barcelona aangetrokken. De Catalanen maakten destijds één miljoen euro over naar Toulouse om zich te verzekeren van de diensten van de voorstopper.

In Spanje lukte het Todibo maar niet om te aarden en een jaar na zijn komst werd hij voor het eerst verhuurd. Uitleenbeurten aan Schalke 04, SL Benfica en OGC Nice volgden, alvorens laatstgenoemde club hem definitief overnam in de zomer van 2021.

Voor Barça was de periode van Todibo bij de club geen volledige ramp, daar Nice 8,5 miljoen euro betaalde om de centrale verdediger in huis te halen. Voor Barcelona betekende dat dus een aanzienlijke winst.

Of ze in Camp Nou nog steeds blij zijn met de ontvangen transfersom valt nog maar te bezien. Terug in de Ligue 1 weet Todibo namelijk op regelmatige basis uitstekend te presteren. Nice weet vooral dit seizoen defensief te imponeren. De ploeg van trainer Francesco Farioli kreeg in dertien wedstrijden slechts vier doelpunten tegen en wist de afgelopen acht wedstrijden de nul te houden.

Het aandeel van Todibo daarin is ook Europese topclubs opgevallen. Zo zou onder meer het Manchester United van Erik ten Hag in de mandekker een versterking zien. Transfermarkt schat zijn waarde inmiddels in op 30 miljoen euro.