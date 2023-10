Todibo reageert op lachen tijdens minuut stilte voorafgaand aan duel met Oranje

Maandag, 16 oktober 2023

De ethische raad (CNE) van de Franse voetbalbond heeft uitleg gevraagd aan international Jean-Clair Todibo over zijn gedrag tijdens de minuut stilte in de Johan Cruijff ArenA vrijdagavond. De 23-jarige mandekker van OGC Nice was aan het lachen op de bank en dat kan hem duur komen te staan. Todibo heeft zelf inmiddels gereageerd op het incident.

Het Nederlands elftal en Frankrijk stonden vrijdagavond stil bij het Israëlisch-Palestijnse conflict en de moord op een Franse leraar in Arras. Op beelden is te zien dat Todibo tijdens de minuut stilte aan het lachen is op de reservebank.

De ethische raad van de Franse voetbalbond gaat de verdediger nu ter verantwoording roepen en om uitleg vragen. Todibo kan eventueel geschorst worden voor zijn actie. Dat zegt Patrick Anton, de voorzitter van de raad.

“In een brief vragen we de heer Todibo om uitleg over zijn onbegrijpelijke houding tijdens de minuut stilte in de Johan Cruijff ArenA vrijdagavond”, zo vertelt hij in gesprek met L’Équipe.

“Als zijn uitleg niet acceptabel is, dan zullen we de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie van de Franse bond zodat zij de zaak kunnen behandelen.”

Het Nederlands elftal verloor de wedstrijd met 1-2 door doelpunten van Kylian Mbappé. Met name de tweede goal van de superster van Paris Saint-Germain mocht er zijn.

Reactie Todibo

Todibo heeft maandag tegenover Franse media tekst en uitleg gegeven over het lachen tijdens de minuut stilte. "Ik moest lachen van de zenuwen. Ik wilde op geen enkele manier respectloos zijn naar deze situatie. De manier waarop dit is geïnterpreteerd is gewoon krankzinnig. Ik ben geen respectloze jongen. Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden voor mijn zenuwenlachje", aldus de verdediger.



