Presidentskandidaat doet beloftes over tattoo’s, pizza’s, Koeman en Messi

Jordi Farré wil in januari president van Barcelona worden en heeft inmiddels zijn verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Om het überhaupt tot de lijst met kandidaten te halen, heeft de zakenman een opvallende belofte gedaan. Farré heeft duizenden handtekeningen van medestanders nodig om daadwerkelijk presidentskandidaat te worden en belooft iedereen die een krabbel zet een gratis tatoeage met het clublogo van Barcelona.

“Iedereen die zijn handtekening zet, kan een tatoeage laten zetten. We geloven dat we met onze campagne een voorbeeld kunnen stellen van hoe we de club willen besturen. Er moet verandering komen, zodat we vooruit kunnen komen”, tekenen Spaanse media op uit de mond van Farré. De zakenman belooft de mensen die hem steunen tevens gratis pizza’s, gemaakt door Fabián Martín. Hij was ooit wereldkampioen pizza’s bakken. “Voor drie dagen zal iedereen ook gratis pizza’s krijgen.”

Als Farré daadwerkelijk gekozen wordt, wil hij dat de leden van Barcelona kunnen beslissen hoe het shirt er uit komt te zien. “We zullen een t-shirt design contest en de winnaar zal zien hoe het eerste team in zijn shirt zal spelen”, belooft Farré. In een eerder stadium noemde hij Jürgen Klopp nog als de gedroomde trainer voor Barcelona, maar Ronald Koeman kan nu op zijn steun rekenen. “Het eerste dat ik zal doen, is met Koeman gaan praten. Hij blijft mijn trainer, want hij heeft nog een contract.”

“In de voetbalwereld kan alles snel veranderen. Maar Koeman is een Barcelona-legende, we wisten allemaal dat dit een tussenjaar zou worden om meer jonge spelers in het elftal te passen”, gaat hij verder. De presidentskandidaat laat tevens weten dat hij werkt aan de contractverlenging van Lionel Messi, die in het bezit is van een aflopende verbintenis en afgelopen zomer eigenlijk al wilde vertrekken. “Ik werk aan het probleem. Leo en Barcelona zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.”

“Hij is de beste speler in de geschiedenis van het voetbal, we moeten hem een spannend project bieden. We zijn in staat om hem te motiveren en ik hoop dat we met hem kunnen verlengen op de dag dat ik gekozen wordt”, benadrukt Farré, die overigens in 2015 ook al wilde meedoen aan de verkiezingen. Destijds verzamelde hij niet genoeg handtekeningen om het tot de lijst met presidentskandidaten te maken. “Leo wacht het nieuwe bestuur af, om te kijken wat voor project hem wordt geboden.”

“We moeten hem een droom verkopen, dat heeft hij nodig. Op dit moment staat de club er niet goed voor, we moeten Barcelona een impuls geven. Ik denk dat Leo zal blijven, hij moet onderdeel zijn van de toekomst van de club. Ik durf te zeggen dat wanneer ik de verkiezingen win, Leo op 25 januari zal bijtekenen”, besluit Farré. Ook Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera en Lluís Fernàndez Alà hebben de ambitie uitgesproken om in januari tot president van Barcelona gekozen te worden.