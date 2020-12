Ajax beschikt over ‘buitencategorie’: ‘Die is binnen bij Juventus’

Ryan Gravenberch beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. De achttienjarige middenvelder heeft een onbetwiste basisplaats in het elftal van trainer Erik ten Hag en kreeg vooral na de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-1 verlies) positieve kritieken. "Gravenberch is van de buitencategorie, hij heeft alles", oordeelt Aad de Mos tegenover Voetbal International.

"Hij is de eerste pion in de opbouw, heeft een goede pass, kan scoren", somt De Mos op. "Als je zijn spel tegen Liverpool ziet, dat is genieten. Hij heeft alles in zich van een moderne middenvelder. En hij werkt dan nog ook gericht aan de zwakke punten, hoor ik. Dat is mooi, waarbij hij ook met Erik ten Hag een goede trainer heeft. Die houdt die gasten scherp in de gaten, is concreet bezig die jonge spelers beter te maken."

De Mos ziet dat Gravenberch een belangrijke rol speelt bij Ajax in de opbouw. "Hij neemt ook de rol op zich die Frenkie de Jong bij Ajax had. Links laten uitzakken in de opbouw en dan het spel naar je toetrekken. Laatst tegen FC Emmen viel me dat ook op. Die rol ligt hem wel. Ik noem nu wel Frenkie de Jong, maar dat bedoel ik niet als een vergelijking. Daar moeten we allemaal niet aan beginnen. Laten we hem nou ook alsjeblieft niet de nieuwe Frank Rijkaard of Paul Pogba noemen. Hij heeft gewoon zijn eigen kwaliteiten, vergelijken slaat nergens op."

Gravenberch verlengde in juni zijn contract bij Ajax tot medio 2023. De Mos raadt de middenvelder ook aan om voorlopig in Amsterdam te blijven. "Gravenberch zit bij Mino Raiola, dus die is binnen bij Juventus of een andere Europese topclub. Alleen: laat hem voorlopig nou nog maar gewoon even bij Ajax blijven. Hij moet vlieguurtjes maken. Het is ook een simpele rekensom. Pak twee volledige seizoenen als basisspeler in Ajax mee, zorg dat je de uitblinker bent, win prijzen, speel minimaal twintig tot dertig Europese duels en kom bij Oranje. Hopelijk heeft Raiola dat ook zo voor ogen, maar dat denk ik wel. Bij Matthijs de Ligt heeft hij het ook prima aangepakt. En dan is er nog het EK van komende zomer. Daar moet Gravenberch sowieso bij zijn, al is het alleen al voor de ervaring die hij meepakt op zo’n toernooi."