Johan Derksen komt met vernietigend oordeel over Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ging dinsdagavond met zijn Barcelona kansloos onderuit tegen Juventus (0-3). De 23-jarige middenvelder wist zich volgens Johan Derksen totaal niet aan de malaise te onttrekken bij Barcelona, bij wie volgens de analist alleen Lionel Messi goed speelde. Derksen komt na afloop met een totaal vernietigend oordeel over 'middencirkelvirtuoos' De Jong.

"Frenkie de Jong heeft zich totaal niet ontwikkeld", luidt het verdict van Derksen na de nederlaag tegen Juventus. "Frenkie de Jong is een soort middencirkelvirtuoos geworden, die actietjes maakt. Hij is behendig aan de bal, goede voetballer. Maar hij moet die actietjes op de rand van het strafschopgebied maken. Een spits aanspelen, opkomen, acties maken, hij moet eens gaan scoren."

Derksen blijft benadrukken dat De Jong verder naar voren zou moeten spelen. "Met die kwaliteiten van hem moet hij bij zo'n team groeien en eens een keer scoren. Maar het is een middenvelder die niet scoort", aldus de oud-voetballer. Wim Kieft voegt toe dat Barcelona geen gebalanceerde selectie heeft, wat het niet makkelijker maakt voor De Jong. "Het is wel veel van hetzelfde", aldus Kieft. "Het zijn allemaal dezelfde middenvelders, het zijn allemaal dezelfde kleine aanvallers."

Johan Derksen ziet dissonant bij Barcelona: 'Hoe diep kun je zinken?'

Over Messi was Derksen juist wel te spreken. "Messi was de beste man van Barcelona. Hij was eigenlijk de enige die wel wilde, maar als hij dan een actietje maakte, dan moest hij de bal afgeven aan Martin Braithwaite. Braithwaite... een speler van het niveau-Heracles Almelo speelt bij Barcelona. Hoe diep kun je zinken als topclub?", aldus Derksen. Ook Kieft vond Messi uitstekend. "Ik had gehoopt op een doelpunt van Messi, ik vond hem zeer goed spelen. Dan kun je wel zeggen: 'Hij is passé', maar hij kreeg hem er net niet in met dat linkerbeen, wat natuurlijk normaal gesproken goud is."