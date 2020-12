Atalanta krijgt rust voor ‘Ajax-uit’: wedstrijd in Serie A afgelast

Atalanta komt zondag niet in actie tegen Udinese. De competitiewedstrijd in Udine is afgelast vanwege hevige regenval. Zodoende krijgt het team van trainer Gian Piero Gasperini rust in aanloop naar de cruciale wedstrijd van woensdag tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League.

De wedstrijd stond zondagmiddag voor 15.00 uur op het programma. De spelers van beide teams waren al bezig aan de warming-up toen de arbitrage besloot om het duel uit te stellen. In eerste instantie werd de aftrap verschoven naar 15.30 uur, maar toen die tijd niet haalbaar bleek en het veld onbespeelbaar was, werd om 16.00 uur naar buiten gebracht dat de wedstrijd is afgelast.

Het is nog onbekend wanneer het duel tussen Udinese en Atalanta wordt ingehaald. De ploeg van Gasperini verschijnt derhalve uitgerust aan de aftrap voor het duel met Ajax. De Italianen hebben genoeg aan een gelijkspel om te overwinteren in de Champions League. Ajax moet winnen op eigen veld voor een plek in de achtste finales van het miljardenbal.