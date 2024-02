‘Teun Koopmeiners kan Juventus afwijzen voor 2 topclubs uit Engeland’

Teun Koopmeiners geniet belangstelling van Tottenham Hotspur en Manchester United, zo melden diverse Italiaanse media, waaronder Tuttosport. Atalanta zou komende zomer een vraagprijs van 60 miljoen euro hanteren. Juventus lijkt nog altijd de grootste kanshebber voor de diensten van de 25-jarige middenvelder uit Castricum, die zijn carrière mogelijk ook kan vervolgen in de Premier League.

Juventus is bereid om een deel van de gevraagde transfersom over te maken naar Bergamo, maar hoopt de prijs nog te drukken door Matías Soulé in de deal te betrekken. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini ziet de komst van het Argentijnse toptalent wel zitten, waardoor Juve goede hoop heeft.

Soulé is een twintigjarige rechtsbuiten die nog tot medio 2026 vastligt in Turijn. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 25 miljoen euro. Dit seizoen speelt Soulé op huurbasis voor laagvlieger Frosinone. Dat doet hij niet onverdienstelijk, daar de linkspoot in 21 competitiewedstrijden goed was voor 10 doelpunten en 2 assists.

Koopmeiners voelt zich al langere tijd gevleid door de concrete interesse van Juventus. De twintigvoudig international van het Nederlands elftal ligt in Stadio Atleti Azzurri d'Italia nog tot medio 2027 vast. Met een marktwaarde van 40 miljoen euro is Koopmeiners volgens Transfermarkt de meest waardevolle speler van Atalanta. De Italiaanse subtopper wil dan ook een behoorlijke klapper maken deze zomer.

Premier League

De vermeende interesse vanuit Engeland komt Atalanta goed uit. Volgens de Italiaanse berichtgeving hooptop een biedingsoorlog, waardoor Koopmeiners hoog in het lijstje van recordverkopen komt te staan. Het is goed mogelijk dat Tottenham Hotspur en Manchester United zich al voor het EK in Bergamo gaan melden.

Koopmeiners speelt sinds de zomer van 2021 voor Atalanta, dat hem destijds voor 14 miljoen euro overnam van AZ. Sindsdien kwam hij tot 104 officiële wedstrijden namens de club, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en 12 assists.

Bij the Spurs zou Koopmeiners zich kunnen voegen in het project van manager Ange Postecoglou, die nog wel een middenvelder kan gebruiken. In Noord-Londen kan hij teamgenoot worden van Oranje-international Micky van de Ven. Bij Manchester United is sprake van een kleine Nederlandse enclave. Manager Erik ten Hag heeft met Rotterdammer Tyrell Malacia en Huizenaar Sofyan Amrabat reeds twee spelers in zijn selectie die in Nederland geboren zijn.

