Geen spijt van ontslag Slot bij AZ: ‘Denk je dat Toon Gerbrands dat dan zegt?’

AZ nam zaterdag de beslissing om de samenwerking met hoofdtrainer Arne Slot per direct stop te zetten, nadat vrijdag bekend werd dat hij de voornaamste kandidaat is om Dick Advocaat volgend jaar op te volgen bij Feyenoord. Voorafgaand aan het thuisduel van AZ met FC Groningen van zondagmiddag geeft technisch directeur Max Huiberts tekst en uitleg over het tussentijdse ontslag van Slot in Alkmaar.

"Omdat wij afgelopen vrijdag uit de media hadden vernomen dat Arne gesprekken heeft gevoerd met Feyenoord", zo verklaart Huiberts vanuit het AFAS Stadion in gesprek met de NOS. "Er wordt wel vaker wat geschreven en geroepen. Toen hebben wij hem dat de volgende dag op de man af gevraagd en hij bevestigde dat. Dat was voor ons de reden om aan te geven om per direct uit elkaar te gaan." De AZ-bestuurder reconstrueert vervolgens het gesprek. "Je vraagt uiteraard of dat waar is (de geruchten over Feyenoord, red.). Er wordt vaker wat gesuggereerd en er worden vaker dingen gezegd."

Het gesprek met Slot was vrij kort. Desondanks gaat de beslissing om de trainer weg te sturen Huiberts niet in de koude kleren zitten. "Ik denk dat Arne van die mededeling geschrokken is", vervolgt de 'td' van AZ. "Maar dat zou je aan Arne zelf moeten vragen. Maar ik denk het wel. En natuurlijk doet het wat met mij, ik heb hem drieënhalf jaar geleden gevraagd om bij ons assistent-coach te worden. En ik kende hem van vóór die tijd ook wel, niet heel goed, maar goed genoeg om er heel veel vertrouwen in te hebben. Dus het is best jammer dat het op deze manier moet eindigen. En dat laat mij niet onberoerd, laat dat duidelijk zijn."

Bij AZ was al bekend dat Slot na dit seizoen zou vertrekken. "We hebben Arne in september een aanbieding gedaan. We waren tevreden en wilden door. Vervolgens kwam er geen reactie, dus heb ik hem gevraagd hoe het ervoor stond. Toen meldde hij mij dat hij ging vertrekken. Waarom? Die vraag moet je aan Arne stellen. Daar kan ik geen antwoord op geven." Dat Slot vervolgens met Feyenoord sprak voelt voor Huiberts zeer teleurstellend aan. "Een trainer is vrij om met andere clubs te praten. Dat is een vreemde regel. Je kan op ieder moment met andere clubs praten. Dat is natuurlijk heel raar, want we zijn pas net begonnen aan de competitie."

Een gesprek met bijvoorbeeld Bayern München was voor Huiberts een stuk minder problematisch geweest. "Dan had ik het ook vervelend gevonden als we het in de media hadden moeten lezen, maar dan praat je inderdaad wel over een andere stap. Nu richt hij zich wel op een club uit de Nederlandse competitie. Als Arne zou blijven zitten, dan had je iedere week vragen over Feyenoord gehad. Wij eisen van iedereen dat ze met AZ bezig zijn. Dat geldt voor mij ook", zo benadrukt de bestuurder van AZ.

Huiberts denkt dat AZ met het wegsturen van Slot de juiste keuze heeft gemaakt. "Niemand is groter dan de club en dat geldt ook voor mij. Dus in dat opzicht zullen we deze beslissing altijd nemen." Na het ontslaggesprek is er geen contact meer geweest tussen Huiberts en Slot. "Ik heb Arne niet meer gesproken daarna. Het was een vrij kort gesprek. Dat is gek, maar het is een mededeling die hij misschien niet zag aankomen, dat zag ik wel aan zijn gelaatsuitdrukking. Dus er is niet heel veel meer gezegd."

"Als je als topclub gezien wil worden, nee laat ik het anders stellen: Als Roger Schmidt vandaag zou zeggen: 'Aan het einde van het seizoen word ik coach van Feyenoord of Ajax'. Denk je dan dat Toon Gerbrands zegt: 'Joh, dat is prima, dan gaan we het jaar met elkaar afmaken en dan ga je aan het einde van het jaar naar één van die clubs'. Zo werkt dat niet in onze wereld. In ieder geval bij ons niet", zo besluit Huiberts zijn relaas.