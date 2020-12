‘Wanneer mensen Van de Beek met hem vergelijken, moet ik daar om lachen’

Paul Pogba stond zaterdagavond voor het eerst sinds 1 november (destijds in het met 0-1 verloren uitduel met Arsenal) weer aan de aftrap bij Manchester United. De Franse middenvelder tekende in de uitwedstrijd tegen West Ham United na 65 minuten spelen voor de gelijkmaker, waarna the Red Devils met een 1-3 overwinning huiswaarts keerden. Donny van de Beek was in de rust al gewisseld en Patrice Evra vindt het lachwekkend dat de Oranje-international vergeleken werd met Pogba.

Pogba vormde aanvankelijk in het London Stadium een middenveld met Scott McTominay en Van de Beek, die in de Premier League zijn tweede basisplaats op rij had. De Franse middenvelder stond voor de zesde keer (op dertien wedstrijden) aan de aftrap en tekende tegen West Ham voor zijn eerste Premier League-treffer van het seizoen. Van de Beek werd in de rust vervangen door Bruno Fernandes, die aanvankelijk rust kreeg van manager Ole Gunnar Solskjaer in aanloop naar het Champions League-duel van komende dinsdag met RB Leipzig.

Manchester United draait voor geen meter, maar dan krijgt Paul Labile Pogba de bal voor de voeten ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 5 december 2020

Na de treffer van Pogba liep Manchester United door doelpunten van Mason Greenwood en Marcus Rashford uit naar een 1-3 overwinning. “Wat een doelpunt van Paul. Wanneer mensen Van de Beek met hem vergelijken, moet ik daar om lachen. Kijk naar dit doelpunt”, zegt Evra bij Sky Sports, voor wie hij als analist naar het duel van zijn oude club keek. De oud-verdediger, die tussen 2006 en 2014 voor Manchester United speelde, liet zich eerder al kritisch uit over Van de Beek. Evra vroeg zich eind oktober af waarom Van de Beek gehaald was, omdat de Engelse topclub hem ‘niet nodig’ had.

“We moeten Ole de credits geven. Als we verliezen, vallen mensen hem aan. Maar hij heeft geweldig gewisseld. Fernandes en Rashford maakten het verschil door achter de verdediging van West Ham te kruipen, daardoor kwamen Mata en Paul ook tot leven”, vervolgt Evra. “Cavani en Van de Beek speelden geen goede wedstrijd en nadat zij snel gewisseld werden, wonnen we. Ik wil niet dat dit team reageert, maar juist het initiatief heeft. De eerste helft was vreselijk, maar desondanks winnen we voor de vierde keer op rij in de Premier League en dat is positief. Je weet alleen dat er iets verkeerd zit als je altijd moet terugkomen.”