Barcelona blundert erop los en lijdt opnieuw nederlaag in LaLiga

Barcelona heeft zaterdag voor de zesde keer (!) in tien wedstrijden in LaLiga punten laten liggen. De ploeg van trainer Ronald Koeman ging in en tegen Cádiz met 2-1 onderuit. Vooral de manier waarop de tegendoelpunten vielen, na twee grote fouten in de defensie, zal Koeman niet kunnen bekoren. De vierde competitienederlaag van het seizoen betekent dat Barcelona zevende op de ranglijst blijft en dat de achterstand op koploper Atlético Madrid na tien duels al twaalf punten bedraagt.

Met liefst 80,2 procent balbezit was Barcelona, dat met Frenkie de Jong en Sergiño Dest aan het startsignaal verscheen, duidelijk de ploeg die de wedstrijd in de eerste 45 minuten domineerde, maar los Azulgrana hobbelden tegelijkertijd door één minder moment achter de feiten aan. In de achtste minuut kon Marc-André ter Stegen ternauwernood voorkomen dat Óscar Mingueza uit een hoekschop vanaf links in zijn eigen doel kopte. De rebound werd echter van dichtbij door Álvaro Giménez benut: 1-0.

Een hard gelag voor Barcelona, dat in het restant van de eerste helft probeerde om de achterstand weg te poetsen. Het ontbrak bij het team van Koeman echter aan precisie in de afwerking en bovendien keepte Jeremías Ledesma een uitstekende wedstrijd. De doelman had een sublieme reactie op een schot van Martin Braithwaite en voorkwam ook een Olympisch doelpunt van Lionel Messi uit een corner.

Koeman greep in en haalde Mingueza en Coutinho in de rust naar de kant. Met Pedri en Ousmane Dembélé zochten Barcelona in de tweede helft meteen naar de 1-1, maar de thuisploeg bleef gevaarlijk in de counter. Na 56 minuten kwam Barcelona op gelukkige wijze op gelijke hoogte: Pedro Alcalá werkte een lage voorzet van Jordi Alba achter Ledesma. Na iets meer dan een uur spelen ging Barcelona finaal in de fout. De inworp van Jordi Alba naar Clément Lenglet was al te geforceerd, maar de verdediger kon de bal niet aannemen en Ter Stegen trapte de bal vervolgens niet weg maar tegen de meegelopen Álvaro Negredo aan. De spits zette Frenkie de Jong op het verkeerde been en schoot de bal in het lege doel.

Het gezicht van Koeman na wederom een fout die in een tegendoelpunt uitmondde, sprak boekdelen. De Catalanen kregen het niet meer voor elkaar om een nederlaag te vermijden. Een schot van Sergiño Dest in de 72e minuut betekende bijna de 2-2. De ex-Ajacied werd enkele minuten later samen met Sergio Busquets vervangen door Trincao en Miralem Pjanic. Barcelona had in de slotminuten diverse keren uitzicht op een gelijkmaker, maar Ledesma reageerde goed op pogingen van Messi, Antoine Griezmann en Pjanic. Bij de thuisploeg maakte Bobby Adekanye elf minuten voor het einde zijn opwachting.