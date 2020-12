Solskjaer kiest voor Van de Beek én eerste basisplaats sinds 1 november

Donny van de Beek heeft zaterdagavond weer een basisplaats bij Manchester United in de uitwedstrijd tegen West Ham United. De 23-jarige middenvelder maakte vorige week in het duel met Southampton (2-3 zege) zijn basisdebuut in de Premier League en moest het vervolgens midweeks in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-3 nederlaag) weer met een plek op de reservebank stellen. Bruno Fernandes, dit seizoen een van de blikvangers bij Manchester United, staat in het London Stadium niet aan de aftrap, terwijl Paul Pogba voor het eerst sinds 1 november wél start.

Het betekent dat Pogba voor het eerst sinds 1 november (destijds in de met 0-1 verloren uitwedstrijd tegen Arsenal) weer een basisplaats heeft bij Manchester United. De Franse middenvelder behoorde tijdens de laatste Premier League-duels met Everton (1-3 overwinning) en Southampton niet tot de wedstrijdselectie, terwijl hij midweeks tegen PSG als invaller binnen de lijnen kwam. Fernandes, dit seizoen voorlopig goed voor tien doelpunten en vijf assists, op de begint daardoor op de reservebank.

De Portugese middenvelder lijkt daarmee gespaard te worden voor het Champions League-duel met RB Leipzig van komende dinsdag, waarin Manchester United overwintering in het miljardenbal kan afdwingen. Fred zal daarin in ieder geval niet van de partij zijn na zijn rode kaart tegen PSG. De Braziliaanse middenvelder kreeg naar aanleiding van de twee gele kaarten van afgelopen woensdag de nodige kritiek te verwerken en hij is in Londen helemaal niet van de partij. Scott McTominay behoudt zijn basisplaats en vormt het middenveld met Pogba en Van de Beek.

Onder de lat zorgt Solskjaer ook voor een verrassing, want David De Gea blijft dit seizoen in de Premier League voor het eerst buiten de basiself ten faveure van Dean Henderson. De Spaanse doelman zit helemaal niet in de wedstrijdselectie van Manchester United. De defensie is ongewijzigd ten opzichte van het treffen met PSG, terwijl de voorste linie één wijziging kent: Marcus Rashford zit op de reservebank en wordt vervangen door Mason Greenwood.

Opstelling Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Pogba, Van de Beek; Greenwood, Cavani en Martial.