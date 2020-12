Feyenoord gaat thuis onderuit en moet winnen in Oostenrijk

Feyenoord is donderdagavond onderuitgegaan in de vijfde groepswedstrijd van de Europa League. In De Kuip bleek Dinamo Zagreb met 0-2 te sterk, waardoor de topclub uit Kroatië zeker is van de groepswinst én nog steeds geen doelpunt incasseerde. Omdat Wolfsberger AC met 0-1 won van CSKA Moskou, bezet de club uit Oostenrijk de tweede plaats met zeven punten. Feyenoord staat derde met vijf punten en moet over een week dus winnen op bezoek bij Wolfsberger om door te gaan naar de zestiende finales.

Het ging diep in de blessuretijd van de eerste helft mis voor de thuisploeg. Toen Feyenoord kortstondig met tien man op het veld stond nadat Uros Spajic een hoofdwond opliep in een luchtduel, was de organisatie van de ploeg van Dick Advocaat niet op orde. Na een voorzet vanaf de linkerflank kreeg Arijan Ademi de bal bij Lirim Kastrati. Een schot van Kastrati werd nog gekeerd door Nick Marsman, maar in de rebound probeerde Orkun Kökcü de bal weg te trappen bij de aanvaller en daarbij beging hij volgens arbiter Chris Kavanagh een overtreding. Bruno Petkovic benutte de strafschop in minuut vijf van de blessuretijd, die aanvankelijk slechts een minuut zou duren.

In de pauze werd Spajic vervangen door Eric Botteghin; in de eerste helft was Bryan Linssen vanwege een hamstringblessure al gewisseld voor Nouafal Bannis. Ook na de pauze zat het Feyenoord niet mee. De Rotterdammers kwamen al snel op een 0-2 achterstnad. Na een mooie steekpass van Petkovic bestormde Kastrati het strafschopgebied van Feyenoord. Hij vond Lovro Majer, die vanaf de vijfmeterlijn afrondde. Even leek het doelpunt te worden afgekeurd, want de grensrechter stak zijn vlag omhoog, maar na overleg met Kavanagh vond het doelpunt toch doorging. De vraag was of Luka Ivanusec, die op de doellijn gepositioneerd stond, betrokken was bij het spel en dus buitenspel stond; dat bleek niet zo te zijn.

Negentien minuten voor tijd kreeg Feyenoord een grote kans om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Na een voorzet vanaf de achterlijn van Tyrell Malacia kreeg Steven Berghuis bij de tweede paal zijn hoofd tegen de bal. Hij kopte richting Bannis, die voor het doel kon afwerken maar over de bal heen maaide. Het was de beste mogelijkheid die Feyenoord nog zou krijgen in de tweede helft. Omdat Petkovic nog een kans op de derde Kroatische treffer onbenut liet, bleef het bij 0-2.