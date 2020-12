Rampzalig slot Feyenoord: ‘Het is een oriëntatieding, hij schat het slecht in’

Feyenoord heeft een rampzalige eerste helft achter de rug tegen Dinamo Zagreb. Het team van Dick Advocaat zag Bryan Linssen uitvallen met een hamstringblessure en kort voor rust liep Uros Spajic een hoofdwond op in een luchtduel. Tot overmaat van ramp benutte Bruno Petkovic diep in de blessuretijd een penalty voor de bezoekers, die daardoor met 0-1 aan de leiding gaan. In de studio's van RTL7 en FOX Sports klinkt begrip voor de gegeven penalty.

Het ging diep in de blessuretijd van de eerste helft mis voor de thuisploeg. Toen Feyenoord kortstondig met tien man op het veld stond na het uitvallen van Spajic, was de organisatie van de ploeg van Advocaat niet op orde. Na een voorzet vanaf de linkerflank kreeg Arijan Ademi de bal bij Lirim Kastrati. Een schot van Kastrati werd nog gekeerd door Nick Marsman, maar in de rebound probeerde Orkun Kökcü de bal weg te trappen bij de aanvaller en daarbij beging hij volgens arbiter Chris Kavanagh een overtreding. Petkovic benutte de strafschop in minuut vijf van de blessuretijd, die aanvankelijk slechts een minuut zou duren.

"Het is een oriëntatieding van Kökçü. Nee, hij schat het niet goed in", merkt analist Kenneth Perez op bij FOX Sports. Kökcü had meteen door dat hij fout zat, voegt Arnold Bruggink daaraan toe. In de studio van RTL7 stelt Theo Janssen dat Nick Marsman bij de penalty erg vroeg naar de grond ging, maar Bruggink toont bij FOX Sports begrip voor de situatie van Marsman. "Hij (Petkovic, red.) vertraagt heel erg in zijn aanloop, ik kan me voorstellen dat het dan lastig is voor een keeper."

Ook Jan Boskamp snapt waarom Kavanagh de penalty toekende. "Hij schopt hem voor zijn flikker. Hij wil de bal wegtrappen, maar komt met zijn voet ervoor. Ik twijfel, maar hij geeft hem", aldus de oud-speler van Feyenoord. Janssen vindt dat Feyenoord pech heeft gehad, maar geeft ook aan dat de organisatie niet goed stond. "Net daarvoor was er een botsing, waardoor Spajic wegvalt met een dikke wond. Daarna gaat het ineens heel hard en staat het niet goed achterin. Je zou verwachten dat er een middenvelder naar het centrum van de verdediging gaat, omdat je een centrale verdediger mist, maar dat gebeurt niet. Dan zie je dat je iemand tekort komt."