Engelse media maken gehakt van Solskjaer: ‘Waarom viel Van de Beek niet in?’

Ole Gunnar Solskjaer ligt onder vuur na de 1-3 nederlaag van Manchester United tegen Paris Saint-Germain in de voorlaatste groepswedstrijd van de Champions League. Engelse media begrijpen niet waarom de Noorse manager van the Red Devils Fred niet van het veld haalde, daar de Braziliaanse middenvelder in de eerste helft al ontsnapte aan een rode kaart en na rust daadwerkelijk van het veld werd gestuurd. Solskjaer vertelt dat hij Fred in de rust vroeg om op te passen.

Fred kreeg zijn eerste gele kaart voor een soort kopstoot richting Leandro Paredes. Scheidsrechter Daniele Orsato werd door de VAR naar het scherm geroepen, maar besloot de Braziliaanse middenvelder te sparen met een gele kaart. Solskjaer liet Fred vervolgens staan en zag hem na zeventig minuten spelen alsnog een rode kaart pakken, toen hij zijn tweede gele prent kreeg vanwege een overtreding op Ander Herrera.

De Engelse media plaatsen grote vraagtekens bij het besluit van Solskjaer. De BBC spreekt van een ‘grote fout’, terwijl the Guardian schrijft over een ‘mysterie’ en zag dat de manager ‘zijn vingers brandde na met vuur te hebben gespeeld’. The Independent zag Solskjaer helemaal geen beslissingen maken. De Daily Telegraph, The Sun, de Manchester Evening News en de Daily Express vragen zich massaal af waarom Solskjaer niet wisselde. “Waarom viel Donny van de Beek of Paul Pogba niet in?”, vraagt laatstgenoemde krant zich af.

De 0-1 van Neymar tegen Manchester United

“Overal worden hier fouten gemaakt”, zo doet Michael Owen als analist van BT Sport zijn duit in het zakje. “Het had in de eerste helft al een rode kaart moeten zijn. Het was niet echt een kopstoot, maar kom op. Je bent een volwassen man. Je hoeft dat soort dingen niet doen, want zo breng je je team in gevaar. Als ik manager was en een van mijn spelers zou zich zo geprikkeld tonen, zou hij nooit meer spelen. Het is écht zielig, dat meen ik.”

“Ja, ik heb het overwogen”, antwoordt Solskjaer op vragen van BT Sport over het wisselen van Fred. “Maar hij speelde heel goed. We hebben er in de rust over gesproken dat hij rustig moest blijven en vooral geen tackles moest maken. De tweede gele kaart was absoluut geen overtreding, Ander weet dat. Fred had bij de eerste gele kaart niet met zijn hoofd richting Paredes moeten gaan. Ik geloof niet dat hij hem geraakt heeft, maar hij had wat geluk dat hij mocht blijven staan.”

“Het is raar dat er in de eerste helft een gele kaart aan Fred gegeven werd”, zegt Manchester United-aanvoerder Harry Maguire. “Het is een rode kaart of niets. De tweede gele kaart was onterecht, hij raakte de bal. Ik stond dichterbij dan de grensrechter. Voor iedere sliding wordt tegenwoordig een gele kaart gegeven, zeker in Europa. Het was een teleurstellende avond, we willen wedstrijden en deze groep winnen. We hadden de betere kansen en zij maken twee gelukkige doelpunten, dus ik vind dat we meer hadden verdiend.”