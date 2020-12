Ronaldo scoort weer en bereikt ongekend aantal van 750 doelpunten

Juventus blijft in het spoor van Barcelona in Groep G van de Champions League. De formatie van trainer Andrea Pirlo was woendagavond te sterk voor het povere Dynamo Kiev: 3-0. De Italiaanse kampioen staat na vijf groepswedstrijden op twaalf punten, drie punten achter de ploeg van Ronald Koeman. Beide grootmachten zijn derhalve al zeker van Europese overwintering. De onlangs teruggekeerde Matthijs de Ligt maakte in een driemansverdediging de negentig minuten vol bij Juventus. Cristiano Ronaldo tekende voor de 750ste treffer uit zijn loopbaan.

In de beginfase echter werd de hoofdrol opgeëist door collega-aanvaller Federico Chiesa. De Juventus-aanvaller was zijn bewaker te snel af bij een afgemeten voorzet van Alex Sandro en met het hoofd bracht hij La Vecchia Signora aan de leiding. Diezelfde Sandro liet zich na een halfuur opnieuw gelden met een aanvallende acties. De verdediger dribbelde langs twee spelers van Dynamo Kiev, alvorens de bal bij Ronaldo terechtkwam. De Portugese sterspeler teisterde vervolgens de lat met een harde knal. Ronaldo had twaalf minuten na rust meer geluk met een aanvallende actie.

Ronaldo heeft ook zijn goaltje te pakken vanavond ?? Hij heeft ze wel eens moeilijker gemaakt... ??#ZiggoSport #UCL #JUVDIN pic.twitter.com/VtWgixn0W6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2020

Een voorzet vanaf de rechterkant van het strafschopgebied van Álvaro Morata kwam terecht bij Ronaldo, die van heel dichtbij binnentikte. Doelman George Buschan klaagde over een overtreding en de VAR keek ook aandachtig naar het inkomen van Ronaldo, maar desondanks werd de treffer niet geannuleerd. De spelmaker van Juventus staat derhalve op 750 doelpunten in zijn loopbaan, met 75 treffers namens de Italianen. De overige goals werden gemaakt voor Real Madrid (450), Manchester United (118), Sporting Portugal (5) en Portugal (102). De inmiddels 35-jarige Ronaldo had 86 wedstrijden in de Champions League nodig om tot het ongekende aantal van 131 doelpunten te komen.

Negen minuten na de mijlpaal van Ronaldo maakte de geheel vrijstaande Morata aan alle spanning een einde door met een laag schot de 3-0 aan te tekenen. Dynamo Kiev was toen eigenlijk al geen partij meer voor de thuisclub en ook in de slotfase kende men geen enkele moeite met de bezoekers uit Oekraïne. Juventus sluit de poulefase op 8 december af met de uitwedstrijd tegen Barcelona, dat nog geen puntverlies heeft geleden in de Champions League. Alleen bij winst heeft Juventus nog uitzicht op de koppositie, al is het doelsaldo in het voordeel van de Spanjaarden: +14 om +7.