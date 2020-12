Mundo Deportivo: Presidentskandidaten Barça informeren voor topdeal bij Raiola

De aankomende presidentsverkiezingen bij Barcelona houden de gemoederen flink bezig. Mundo Deportivo pakt woensdag uit met het verhaal dat drie niet nader genoemde presidentskandidaten reeds contact hebben gezocht met Mino Raiola. Het drietal heeft naar verluidt geïnformeerd naar de mogelijkheden om Erling Braut Haaland over te nemen van Borussia Dortmund.

Het is echter nog maar de vraag of Barcelona, dat vanwege de aanhoudende coronacriis een pas op de plaats moet maken in financieel opzicht, in staat is om Haaland op korte termijn naar Spanje te halen. Raiola zou de leiding van Barcelona al hebben laten weten dat met een eventuele deal voor de Noorse spits een bedrag van honderd miljoen euro is gemoeid. Zeventig miljoen euro is bestemd voor Borussia Dortmund, twintig miljoen euro aan commissie voor Raiola zelf en nog eens tien miljoen euro bonus voor Alf Inge Haaland, de vader van de sterspeler in Duitse dienst.

Raiola zou de drie presidentskandidaten tevens hebben verteld dat hij bereid is om na de verkiezingen in januari te onderhandelen met de opvolger van Josep Maria Bartomeu over een eventuele transfer van Haaland. Mundo Deportivo wil vanwege gebrek aan bewijs liever niet speculeren, maar het lijkt erop dat Joan Laporta één van de presidentskandidaten is die contact heeft opgenomen met Raiola. De bestuurder, tussen 2003 en 2010 al voorzitter van Barcelona, heeft volgens El Chiringuito de komst van Haaland beloofd aan de leden van Barcelona indien hij tot president gekozen wordt.

Haaland is vanwege zijn goede spel en vele doelpunten namens Borussia Dortmund al een poosje een gewild object op de Europese transfermarkt. Naast Barcelona is ook Real Madrid reeds met de topschutter in verband gebracht. Haaland zou echter pas in 2022 naar de Koninklijke vertrekken, zo kwam naar voren in verschillende Spaanse media. Real richt zijn pijlen wat betreft de zomer van 2021 eerst op Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.