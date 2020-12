‘Ik had Messi nooit geel gegeven, nooit, ik had er bonje voor over gehad’

Lionel Messi scoorde zondag tegen Osasuna en gelijk na het vierde doelpunt van Barcelona bracht de Argentijnse sterspeler een ode aan zijn landgenoot Diego Maradona, die vorige week op zestigjarige leeftijd overleed. Lionel Messi toonde het shirt van Newell's Old Boys, de voormalig club van beide spelmakers. Dat de Barcelona-aanvaller zoals de regels het voorschrijven een gele kaart ontving zorgt bij sommige mensen voor verbazing.

"Het is heel lastig", opent toparbiter Bas Nijhuis in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je mag gerust weten dat ik genoten heb van Messi. Echt zo’n kippenvel-momentje. Laten we zo’n gebaar dus alsjeblieft koesteren." De Nederlandse arbiter snapt aan de andere kant ook de beweegredenen van zijn Spaanse collega. "Als scheidsrechter móet je in zo’n situatie die gele kaart trekken. En geloof me: dat zijn voor een scheidsrechter de meest beroerde gele kaarten die je kunt geven. Juist omdat het zo tegen je hart indruist. Zoals kort na het overlijden van Johan Cruijff (in 2016, red.) die verbondenheid in het voetbal zo goed voelde, was die nu ook zo hartverwarmend mooi na de dood van Maradona."

Leo Messi, wat een doelpunt en wat een viering. Shirt van Diego Maradona bij Newell's Old Boys. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Waar Nijhuis het moeilijk vindt om te bepalen waar de grens ligt bij dergelijke zaken, daar kent Dick Jol geen enkele twijfel. "Ik had Messi nooit geel gegeven. Nooit. Al zouden er duizend spelregels zijn geweest, die me ertoe gedwongen hadden", stelt de voormalig topscheidsrechter zonder omhalen. "Als je een beetje persoonlijkheid hebt als scheidsrechter, snap je dat je in zo’n uitzonderlijke situatie even de andere kant op moet kijken." Jol mist in dat kader persoonlijkheden in het hedendaagse scheidsrechterskorps. "Maar dat durven veel van die scheidsrechters niet joh, bang als ze zijn dat ze een negatieve beoordeling krijgen van hun baas, passend bij de angstcultuur die heerst bij UEFA en FIFA. Nou, ik had er wel wat bonje voor over gehad met zo’n controleurtje."

Nijhuis vindt boven alles dat alle spelers dezelfde behandeling verdienen. "Er zijn tal van voorbeelden van voetballers die bijvoorbeeld een overleden vriend of vader eren via een opdruk op een ondershirt. Ook daarvoor moet je als scheids geel trekken. Doe je dat niet bij Messi die Maradona eert, dan zeg je in feite dat de dood van de ene dierbare minder erg is dan de andere. En dat wil je natuurlijk ook niet." Desondanks is Messi een behoorlijk twijfelgeval. "Wat ik gedaan had als ik Messi voor mijn neus zijn shirtje uit had zien trekken?", vraagt de arbiter uit Enschede zich hardop af. "Ik vermoed dat er op dat moment spontaan een vlieg in mijn ogen zou zijn gevlogen. En dat ik na een minuutje wrijven dan niets gezien zou hebben", zo besluit Nijhuis.