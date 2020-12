Ex-Liverpudlians zien kansen voor Ajax: ‘Hij was het schoothondje van Van Dijk’

Liverpool speelt door divers blessureleed en een intensief programma al wekenlang niet meer in zijn sterkste opstelling. Het geklaag van manager Jürgen Klopp over de zware belasting voor zijn spelers begint de laatste weken steeds heviger te worden. De blessuregolf, de goede vorm van Ajax én de extreem goede uitreeks onder Erik ten Hag zorgt zelfs voor de toch rare situatie dat de Amsterdammers dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd op Anfield niet eens de underdog zijn. Voormalig Liverpudlian Erik Meijer ziet kansen voor Ajax.

Wil je de wedstrijd LIVE kijken? Dat kan vanaf 20.30 uur op Voetbalzone.nl!

“Het is allemaal niet zo overtuigend en stabiel als vorig jaar. Dat heeft veel te maken met de afwezigheid van Virgil van Dijk”, vertelt Meijer, tussen 1999 en 2001 actief voor Liverpool, in De Telegraaf. “Klopp kiest nu voor jonge jongens achterin en verwacht van Joël Matip dat hij leidinggeeft aan de defensie. Maar hij was altijd het schoothondje van Van Dijk. Dan kun je niet ineens de leider gaan spelen. Dat werkt niet.”

Daar is Boudewijn Zenden het mee eens. “Het gemis van Van Dijk zie je duidelijk terug. Ze zijn verdedigend kwetsbaar. Normaal zijn ze van achteruit ook heel sterk over de flanken, maar dat is ook minder nu Trent Alexander-Arnold er niet bij is.” De defensieve problemen bij Liverpool bieden Ajax dus perspectief. “Liverpool is kwetsbaar achterin, dus dan moet je op de aanval spelen”, oordeelt de oud-aanvaller, die zelf tussen 2005 en 2007 op Anfield actief was.

Ten Hag: 'We moeten ons eigen spel spelen tegen Liverpool'

“Het is belangrijk in dit soort wedstrijden om de kansen te benutten, want meestal krijg je er niet zoveel.” Ook Jan Kromkamp, die in het eerste half jaar van 2006 het tenue van Liverpool om de schouders droeg, ziet kansen voor Ajax. “Liverpool is kwetsbaar in de diepte. Ajax heeft veel snelheid voorin en moet proberen de ruimtes achter de defensie te zoeken. Daar liggen zeker mogelijkheden.”

Meijer, Kromkamp en Zenden zijn het erover eens dat het ontbreken van publiek zeker voor een club als Liverpool dodelijk kan zijn. “Als The Kop erachter ging staan, dan gebeurde er wel wat”, memoreert Meijer. “Dat is nu weggevallen en dat is geen nadeel voor Ajax, al wil élke speler, ook die van de uitspelende club, die bijzondere sfeer eigenlijk niet missen.”