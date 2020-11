Barcelona zei ‘nee’ tegen bod van 250 miljoen euro op Lionel Messi

Lionel Messi had Barcelona al in 2006 kunnen verlaten, zo onthult presidentskandidaat Joan Laporta maandag. Volgens de voormalig voorzitter van de Catalaanse grootmacht, tussen 2003 en 2010 de belangrijkste bestuurder in het Camp Nou, had Internazionale destijds maar liefst 250 miljoen euro over voor de Argentijnse spelmaker. Een definitieve deal met de Italianen werd veertien jaar geleden echter niet gesloten.

"Messi heeft heel vaak aanbiedingen ontvangen", zo benadrukt Laporta in een uitgebreid interview met Radio Onda Cero. "In 2006 zei ik 'nee' tegen de 250 miljoen euro die Massimo Moratti (toenmalig voorzitter van Inter, red.) mij aanbood. Toentertijd zag ik ook hoeveel liefde Messi en zijn familie voor Barcelona voelen. Zijn vader vroeg mij wat ik zou doen in zijn positie en ik zei dat Messi er goed aan zou doen om bij deze club te blijven. Ik vertelde ook dat we een geweldig elftal om Messi heen wilden bouwen om zo grote successen te kunnen boeken."

Leo Messi, wat een doelpunt en wat een viering. Shirt van Diego Maradona bij Newell's Old Boys. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

"Ik merkte toen dat Messi Barcelona, deze stad en dit land heel hoog heeft zitten. Zijn familie voelt zich hier ook helemaal thuis. Deze manier van leven willen ze niet zomaar opgeven", aldus de hoopvolle Laporta. "Het is dan ook de vraag of je dat allemaal wil inruilen voor een verhuizing richting Parijs of Manchester. Geld is in dit geval ook helemaal geen issue. Maar we zullen wel ons uiterste best moeten doen om Messi te laten weten dat we hem als mens en als voetballer enorm waarderen. Ondanks de overvolle speelkalender denk ik dat er tijd vrijkomt om met hem te praten. Als de presidentsverkiezingen eerder waren geweest, dan hadden we ook in een eerder stadium al tot een akkoord komen komen." In januari 2021 wordt er bij Barcelona een nieuwe voorzitter gekozen. De huidige preses Josep Maria Bartomeu is niet herkiesbaar.

"Messi houdt van Barcelona, dat weet ik voor honderd procent zeker. Daar mag ook niemand aan twijfelen. Ik heb heel veel respect en waardering voor hem. Hij kan het beste wachten op de verkiezingen, dan zal er ook vanzelf een aanbieding zijn kant op komen", aldus Laporta, die hoopt dat Messi snel weer plezier krijgt in het voetballen bij Barcelona. "Dat lijkt me cruciaal om de beste speler ooit te overtuigen om te blijven. Ik hoop dat ik er op tijd bij ben en dat de druk van buitenaf er niet voor zorgt dat een afspraak met Messi niet mogelijk is." De 33-jarige sterspeler beschikt over een aflopend contract en het is afwachten of daar nog minstens een seizoen bijkomt.