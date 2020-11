Klaiber evenaart opvallend record tijdens FC Emmen - Ajax: ‘Dat is logisch’

Sean Klaiber verscheen zaterdagavond voor de tweede keer dit seizoen in de basis van Ajax. De aanwinst deed dat tegen FC Emmen (0-5 winst) als linkerverdediger. In zijn negende duel voor de Amsterdammers viel hij bijzonder op. Klaiber ondernam namelijk vijf doelpogingen, het meeste van alle spelers tijdens de wedstrijd in Drenthe.

Het was bovendien een evenaring van zijn persoonlijke record in een Eredivisie-duel. Klaiber kwam ook op 31 maart 2018 tot vijf doelpogingen in het duel tussen FC Utrecht en Willem II. “Ik was redelijk aan het azen op een goaltje, ja”, gaf de verdediger na afloop lachend toe aan AT5. “Dat is ook wel logisch, want ik kom veel in aanvalsposities. Als voetballer wil je maar één ding en dat is scoren. Maar ik ben verdediger, dus ik moet mijn verdedigende duels winnen.”

“Zij zakten heel snel in en dat was in ons voordeel”, verklaart Klaiber waarom het zo ogenschijnlijk eenvoudig ging. “We konden de bal daardoor makkelijk achterin rondspelen, de vrije man zoeken op het middenveld en vanaf het midden weer doorschakelen naar voren en dat ging heel soepel allemaal.”

Ajax wacht dinsdag opnieuw een wedstrijd en niet zomaar een: de visite aan Liverpool in de Champions League. Het eerste duel met de Engelse topclub eindigde in een 0-1 nederlaag. Klaiber weet dat de kans klein is dat hij op Anfield in de basis staat. “Ik weet op dit moment gewoon mijn rol daarin. Ik moet de concurrentie aangaan en dat is gezond.”