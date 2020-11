Wim Kieft begrijpt niets van actie Erik ten Hag: ‘Achterlijk is hij niet, toch?’

René van der Gijp en Wim Kieft hebben weinig begrip voor de late wissel van David Neres tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Midtjylland (3-1) in de Champions League. De uitblinker werd in de derde minuut van de blessuretijd naar de kant gehaald en vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Volgens de analisten van SBS6 deed Erik ten Hag niemand een plezier met de wissel.

Van der Gijp zegt lachend dat Ekkelenkamp ook weinig heeft aan zijn korte invalbeurt. "Ik vind het altijd een beetje vervelend voor zulke gasten. Je wordt er een hele week mee gepest. Er wordt de hele week gezegd: 'Je speelde een goede wedstrijd pik, je hebt geen fout gemaakt'. Je wordt er niet blij van", zegt de analist. "Ik neem aan dat die jongen vanavond niet thuiskomt en tegen zijn vrouw zegt: 'Nou, lekker, ik heb 45 seconden meegedaan!' Het schiet niet op. Je moet het niet doen; het heeft geen zin."

De uitblinker van Ajax duldt alleen Nigel de Jong en Patrick Kluivert voor zich

David Neres kreeg een hoog cijfer in het spelersrapport van Voetbalzone. Bekijk rapport

Er leek geen sprake van fysieke klachten bij Neres, waardoor Kieft ook weinig snapt van de wissel. "Achterlijk is die trainer niet, toch? Dat is hij zeker niet. Ik probeer daarom altijd te begrijpen wat de reden ervan is. Waarom doe je dat? Een publiekswissel? Er zit geen publiek. Die minuut kun je nog wel uitspelen; je staat met 3-1 voor." Beide analisten waren goed te spreken over het optreden van Neres. De buitenspeler speelde een sterke wedstrijd, die hij bekroonde door de 3-0 te maken.

Van der Gijp snapt wel waarom Neres vooral in Europees verband excelleert bij Ajax. "Als Ajax speelt tegen een Heracles Almelo, dan is er helemaal geen ruimte. Nu heeft hij nog wel enige mogelijkheid om te lopen. Dat heeft hij wel nodig. Daarom speelde hij uit tegen Real Madrid zijn beste wedstrijd, omdat hij meters kon maken met de bal", blikt de analist terug op een Champions League-wedstrijd uit het seizoen 2018/19. "Hij was vandaag met afstand de beste speler van het veld, vond ik."