De uitblinker van Ajax duldt alleen Nigel de Jong en Patrick Kluivert voor zich

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van een vervolg op het Europese toneel. In eigen huis wonnen de Amsterdammers door doelpunten van Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en David Neres met 3-1 van FC Midtjylland in de groepsfase van de Champions League. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen FC Midtjylland

SPELER CIJFER André Onana 8 Noussair Mazraoui 7 Perr Schuurs 7,5 Daley Blind 7,5 Nicolás Tagliafico 7 Davy Klaassen 5,5 Zakaria Labyad 6,5 Ryan Gravenberch 8,5 David Neres 8 Lassina Traoré 5,5 Dusan Tadic 7

André Onana: 8

Als Onana de strafschop van Awer Mabil had weten te keren, zou hij uitkomen op een torenhoog cijfer. De keeper zat wel in de goede hoek, maar kon de inzet nét niet keren. Onana speelde een nagenoeg foutloze wedstrijd. Behalve de schoten te verwerken die hij moest verwerken - een lage inzet van Mabil in minuut 48 en een afstandsschot van diezelfde aanvaller in minuut 58 - was hij ook van waarde door op de juiste momenten te anticiperen. Zo kwam hij in de openingsfase ver uit zijn doel om een bal te onderscheppen en vond hij Mazraoui, waarna Ajax snel kon opbouwen richting een kans van Labyad. Ook in zijn uittrappen was Onana overwegend zuiver.

Noussair Mazraoui: 7

Als een volleerd aanvaller nam Mazraoui de bal aan en rondde hij af met een krachtig, laag schot in de rechterhoek: 2-0. Het was zeker niet de eerste keer dat Mazraoui aan de rechterflank een wezenlijke bijdrage leverde aan het aanvalsspel. Hij vond veelvuldig de vrije man: of het nu Neres of Tadic was. Toch kende Mazraoui ongelukkige momenten in verdedigend opzicht. Hij veroorzaakte de strafschop van Midtjylland met een tackle op Mabil. Ook liet hij zich kort voor de pauze aftroeven in een duel aan de zijlijn met Erik Sviatchenko, die vervolgens een gevaarlijke voorzet kon geven.

Perr Schuurs: 7,5

In voorgaande Champions League-wedstrijden maakte Schuurs beslissende slippertjes, maar tegen Midtjylland stond hij zeker zijn mannetje. Afgezien van een ongelukkig moment in de eerste helft, toen Sory Kaba de bal kon aannemen in het strafschopgebied nadat Schuurs eronderdoor ging, was Schuurs sterk in verdedigend opzicht. Hij onderschepte steekpasses van Midtjylland, beging na 32 minuten een goede tackle op diezelfde Kaba, won meerdere kopduels en stond met een indrukwekkende rush aan de basis van een grote kans van Traoré in de negende minuut. Schuurs had de meeste intercepties (3), balcontacten (74), passes (64) en succesvolle passes (50) bij Ajax.

Daley Blind: 7,5

Voordat hij het veld verliet, veroverde Blind elf keer de bal: vaker dan iedere andere speler van Ajax. Als hij eenmaal de bal had, ontstond meestal iets goeds. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de inspeelpass aan Tadic, waarmee hij aan de basis van de 2-0 stond. Blind leverde na dertien minuten ook een goede indraaiende voorzet op Tagliafico, wiens kopbal werd gepakt door keeper Jesper Hansen, en verstuurde kort daarna een fraaie boogbal richting Tadic. Blind verstuurde, voordat hij gewisseld werd door een blessure, meer passes (55) en succesvolle passes (44) dan iedere andere speler op het veld.

Nicolás Tagliafico: 7

Terwijl hij rouwde om het overlijden van landgenoot Diego Maradona, maakte Tagliafico op het veld een goede indruk. Hij was het meest nadrukkelijk betrokken bij het spel in de openingsfase. Toen vond hij makkelijk medespelers aan de linkerflank, kopte hij richting doel én was hij goed voor een belangrijke verdedigende actie, door Kaba in het strafschopgebied van de bal te zetten. Ajax bouwde gaandeweg de wedstrijd vaker op vanaf de rechterflank, waardoor Tagliafico zich minder vaak kon onderscheiden. Over het geheel was hij een betrouwbare kracht in de ploeg van Erik ten Hag.

Davy Klaassen: 5,5

Klaassen staat er voor de balans op het middenveld, maar was wel erg onzichtbaar. De middenvelder, die halverwege de tweede helft werd gewisseld, viel niet op in positieve of negatieve zin. Hij had een goede steekpass op Neres in huis voorafgaand aan een kans van Labyad na een klein kwartier spelen; in totaal kwam 73,5 procent van zijn passes aan, waarmee hij op het gebied van passnauwkeurigheid een van de minst presterende Ajacieden was.

.

Zakaria Labyad: 6,5

Labyad had meer rendement uit zijn optreden kunnen halen. In zijn afwerking was hij bepaald niet gelukkig: in de tiende minuut miste zijn inzet kracht, in de vijftiende minuut hielp hij van dichtbij een grote kans om zeep die er eigenlijk in had gemoeten, in de twintigste minuut wist hij de bal slechts te schampen bij een kopstoot en na een halfuur liep hij zich stuk toen hij werd gelanceerd door Traoré. Labyad was doortastend in de duels en verstuurde met regelmaat wel een goede pass, zoals een hakbal op Traoré in minuut 25, een goede dieptebal op Tadic voorafgaand aan het schot van Traoré dat op de lat belandde of een pass op Neres voorafgaand aan een grote kans van Traoré, nadat Labyad met succes loerde op een fout in de Deense opbouw.

Ryan Gravenberch: 8,5

Na woensdag is Gravenberch de op twee na jongste Ajacied die tot scoren kwam in de Champions League: alleen Nigel de Jong en Patrick Kluivert deden dat op nóg jongere leeftijd. Het was een prachtig doelpunt van de achttienjarige middenvelder, die sowieso bezig was aan een sterke wedstrijd. Hij draaide makkelijk weg bij tegenstanders, won terrein voor zijn ploeg en verdedigde soms ook mee als het nodig was. Hij probeerde de opbouw van Ajax vooruit te helpen.

De heerlijke 1-0 van Ryan Gravenberch

David Neres: 8

Neres was een van de meest bedrijvige Ajacieden. Zo stond hij aan de basis van een vroege kans van Labyad, door goed voor zijn man te komen en vanaf de rechterflank een mooie pass te vesturen, en bediende hij Traoré bij diens enorme kans na 27 minuten. Lang niet alles ging goed bij Neres, maar er ging veel dreiging uit van de Braziliaan. Hij bekroonde zijn sterke optreden door de 3-0 te maken met een knap afstandsschot.

De 3-0 van David Neres tegen FC Midtjylland

Lassina Traoré: 5,5

Als spits had Traoré veel meer moeten doen met de kansen die hij kreeg. In de negende minuut schoot hij, weliswaar onder druk, van dichtbij hoog over; twintig minuten later was Traoré veel te onrustig toen hij de bal in kansrijke positie van Neres kreeg. Tussendoor trof Traoré de lat met een fraai schot vanbuiten het strafschopgebied. Hij diende als 'kapstok' wel een belangrijke functie in de opbouw en gebruikte zijn lichaam goed voorafgaand aan de 3-0 van Neres.

Dusan Tadic: 7

Met twee assists binnen enkele minuten speelde Tadic een grote rol in de overwinning van Ajax. Voorafgaand aan het doelpunt van Gravenberch hield hij twee man bezig, die zich lieten verrassen door zijn breedtepass; in de aanloop naar de 2-0 combineerde hij op het middenveld goed met Labyad, alvorens Mazraoui op het juiste moment te bedienen. Vlak voor tijd maakte Tadic er met een mooie vrije trap én uit een corner bijna 4-1 van. In de eerste helft was de inbreng van de aanvoerder vanaf de flank niet zo groot. Hij had enkele goede breedtepasses in huis, zoals toen hij een schot van Labyad voorbereidde in de tiende minuut, maar speelde voor de rust nog geen opvallende rol.