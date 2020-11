Hoge cijfers vliegen Van de Beek om de oren: ‘Hij moet vaker starten’

Donny van de Beek maakte dinsdagavond de negentig minuten vol in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir in de groepsfase van de Champions League. Het was pas de tweede keer dat de middenvelder de hele wedstrijd speelde in het shirt van the Red Devils. Manager Ole Gunnar Solskjaer toonde zich na afloop tevreden over het spel van de aankoop van maximaal 44 miljoen euro. Volgens de trainer raakt Van de Beek steeds meer gewend aan het spel van Manchester United.

Behalve Van de Beek stond ook Edinson Cavani de hele wedstrijd op het veld. Beide spelers maakten een goede indruk op Solskjaer. “Die twee raken steeds meer gewend aan onze speelstijl”, zei de manager na afloop in gesprek met BT Sport. “Donny kan op verschillende posities uit de voeten en Edinson is een ouderwetse nummer negen. Zo iemand hebben we al lang niet meer gehad.” United trok aan het langste eind door een dubbelslag van Bruno Fernandes en goals van Marcus Rashford en Daniel James.

De samenvatting van Manchester United - Istanbul Basaksehir

“Het was erg goed”, reageerde Van de Beek op de vraag van MUTV hoe hij terugkijkt op de wedstrijd op Old Trafford. “Soms speel ik als nummer tien en soms heeft de trainer me nodig in een controlerende rol. Bij Ajax speelde ik soms ook op die positie en dat is prima.” United kwam goed uit de startblokken en stond na 35 minuten spelen al op een 3-0 voorsprong. “De eerste helft was erg goed, voornamelijk het eerste halfuur. We speelde goed voetbal en maakte mooie doelpunten. Na rust verloren we te vaak de bal en gaven we kansen weg. Maar in de slotfase controleerden we de wedstrijd en scoorden we nog een keer.”

De Engelse media zijn zeer te spreken over het optreden van Van de Beek, al was hij niet de uitblinker van de avond. De tabloids zijn in hun beoordelingen lovend over Bruno Fernandes. De Portugese middenvelder scoorde twee keer en krijgt van de Daily Mirror een acht voor zijn optreden. “Hij was weer dé man van United”, schrijft de tabloid. Van de Beek krijgt een zeven voor zijn spel: “Hij liet zien dat zijn basisplaats terecht was door op intelligente en gedisciplineerde manier te spelen op het middenveld. Hij zou vaker vanuit de basis moeten starten.”

Ook de Daily Express deelt een zeven uit aan Van de Beek. “Hij maakte goed gebruik van de ruimte die hij kreeg op het middenveld en speelde vrijwel altijd vooruit.” The Independent vindt het spel van de Oranje-international zelfs een acht waard. “Een indrukwekkend optreden van de Nederlander aan beide kanten van het veld. Hij heeft de trainer stof tot nadenken met oog op een basisplaats in de Premier League.” De krant zag Bruno Fernandes uitblinken en deelt aan hem een negen uit. Manchester Evening News geeft een zeven aan Van de Beek. “Een ijzersterk optreden van de Nederlander. Hij oogt meer dan comfortabel op het middenveld naast Fred.”

The Sun geeft een acht aan Van de Beek en legt in een uitgebreide analyse uit waarom hij zo’n hoog punt verdient. “Hij vormde een goed koppel met Fred. Hij ondersteunde goed wanneer de Braziliaan druk zette. Daarnaast hielp hij de achterhoede en verloor hij nauwelijks de bal.” Toch ziet de tabloid nog een verbeterpunt: “Zowel hij als Fred is nog niet in staat om de buitenspelers weg te sturen en een één-tegen-één-situatie de creëren, dat wat de fans zo graag zien. Als hij iemand naast zich krijgt die die rol op zich neemt, dan kan de Nederlander een sleutelspeler worden the Red Devils. Dat gezegd hebbende: hij had een geweldige pass in huis op Mason Greenwood, waardoor Daniel James de vierde kon maken.”