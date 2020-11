Dest breekt lastige wedstrijd open en schiet Barcelona naar volgende ronde

Barcelona heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De manschappen van trainer Ronald Koeman hadden het in de eerste helft zwaar met het verdedigend ingestelde Dynamo Kiev, maar trokken het duel na het openingsdoelpunt van Sergiño Dest vlak na rust naar zich toe. Het was voor Dest zijn eerste doelpunt in dienst van Barcelona én zijn eerste treffer in de Champions League. Martin Braithwaite verzorgde daarna twee goals en ook invaller Antoine Griezmann pikte een doelpunt mee: 0-4.

Koeman koos bij afwezigheid van Lionel Messi en Frenkie de Jong, die rust kregen, voor een elftal met niet al te veel ervaring op Champions League-niveau. Sergiño Dest speelde als rechtsback, terwijl Óscar Mingueza in het centrum van de verdediging debuteerde. Jordi Alba kreeg rust, waardoor Júnior Firpo als linksback begon. Verder speelde Martin Braithwaite ten faveure van Griezmann, die op de bank moest beginnen.

De 0-1 van Sergiño Dest tegen Dynamo Kiev

Barcelona had het in de eerste helft zeer lastig met Dynamo Kiev, dat zich enorm ver liet terugplooien. Een echte kans creëerden de Catalanen niet in de eerste helft, want verder dan een gekraakt schot van Philippe Coutinho uit een lastige hoek kwamen ze niet. Kiev kwam er sporadisch uit op de counter en had nog de beste mogelijkheid, ware het niet dat aanvoerder Vitaliy Buyalskyy van dichtbij over de bal heen maaide. Linksbuiten Carlos de Pena probeerde het bijna vanaf de achterlijn, maar die poging werd vrij eenvoudig gepakt door doelman Marc-André ter Stegen.

Na rust was er meer te beleven in het Olimpiyskiy Stadium, waar Benjamin Verbic geen strafschop kreeg na een lichte duw van Barça-verdediger Clément Lenglet. Aan de overzijde maakten de Spanjaarden het af. Braithwaite ondernam een dribbel in het zestienmetergebied en speelde de bal onbedoeld in de voeten van Dest, die opstoomde over de rechterflank. De vleugelverdediger kwam zo vrij voor het doel en plaatste de bal in de verre hoek: 0-1. Vijf minuten later tikte Braithwaite bij de tweede paal binnen, nadat Mingueza de bal uit een hoekschop had doorgekopt.

De 0-4 van Antoine Griezmann tegen Dynamo Kiev

Zo speelde de ploeg van Koeman zich in mum van tijd uit de problemen, die er in de eerste helft wel degelijk waren. Barcelona vertraagde de wedstrijd en hield de bal op het middenveld in de ploeg. In de 69ste minuut dacht Braithwaite een schitterende voorzet van invaller Alba binnen te gaan koppen, ware het niet dat de spits van Barcelona in de rug werd geduwd door Denys Popov. Barça kreeg vervolgens een penalty, die door Braithwaite zelf werd benut: 0-3. In de slotfase schoot Dest van de rand van de zestien net over de kruising, waarna Griezmann de bal in blessuretijd na een lage voorzet vanaf links droog in de verre hoek knalde: 0-4.