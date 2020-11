Feyenoord werkt aan nieuw contract: ‘Qua salaris hoort hij in een hogere schaal’

Feyenoord wil het tot 2023 lopende contract van Marcos Senesi openbreken en verlengen, zo vertelt technisch directeur Frank Arnesen in gesprek met Voetbal International. De 23-jarige Argentijnse centrumverdediger werd ruim een jaar geleden door de Rotterdammers overgenomen van San Lorenzo en maakt voorlopig een uitstekende indruk. Hij werd afgelopen zomer al gelinkt aan een transfer, maar Feyenoord lijkt hem voorlopig nog binnenboord te willen houden.

“Daarover hebben we de eerste gesprekken al gevoerd. We zijn uit eten geweest, zijn familie was er ook bij. Het was een eerste kennismaking. Marcos is een ongelooflijk sympathieke jongen en een geweldige speler voor ons. Ja, hij heeft nog tot 2023, maar ook voor hemzelf is het een goed signaal dat we zijn verbintenis willen openbreken. Qua salaris hoort hij nu ook al in een hogere schaal en zo”, geeft Arnesen te kennen in gesprek met het weekblad. De huidige verbintenis van Senesi loopt nog drie jaar door.

“We willen hem in alles laten blijken dat hij een belangrijke speler is voor ons. Hij verdient dat. Ik heb contact gehad met zijn vader, binnenkort praten we verder”, vertelt de technisch directeur van Feyenoord. De Rotterdammers telden in de zomer van 2019 zeven miljoen euro neer om Senesi los te weken bij San Lorenzo, waar hij werd opgeleid. Tot dusver speelde de jeugdinternational van Argentinië 36 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij als centrumverdediger ook nog 5 doelpunten en 1 assist verzorgde. Senesi zat afgelopen maand voor het eerst in de voorselectie van Argentinië, al behoorde hij niet tot de definitieve selectie.

Senesi werd afgelopen zomer al meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord, daar onder meer Sevilla, Napoli en Leeds United geïnteresseerd zouden zijn geweest. Van een transfer kwam het niet, mede doordat de Rotterdammers een fors bedrag verlangen voor de verdediger. Volgens Sinclair Bischop, Feyenoord-watcher voor RTV Rijnmond, moet Senesi meer dan dertig miljoen euro gaan opleveren.