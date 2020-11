Griezmann openhartig: ‘Messi zei toen gelijk dat hij zich genaaid voelde’

De relatie tussen Antoine Griezmann en Lionel Messi bij Barcelona zou verre van optimaal zijn. Eén en ander werd onlangs gevoed door Eric Olhats, voormalig zaakwaarnemer en ontdekker van de Franse aanvaller, die zich zeer kritisch uitliet over het gedrag van Messi in de kleedkamer van de Catalanen. Volgens Griezmann echter is zijn band met de Argentijnse spelmaker prima in orde.

"Hij (Olhats, red.) was ooit een belangrijk persoon in mijn leven, maar dat contact is er inmiddels niet meer", benadrukt Griezmann in een uitgebreid interview in het Spaanse televisieprogramma Universo Valdano. "Sinds mijn trouwdag is er overigens al geen contact meer met hem. Ik had hem destijds een uitnodiging gestuurd, maar hij kwam niet opdagen. Toen kwam er gelijk een einde aan de onderlinge band." De Barcelona-aanvaller is ook zeer kritisch op zijn oom Emmanuel Lopes, die zich net als Olhats negatief uitliet over Messi en Barcelona.

"Hij weet helemaal niet hoe de voetbalwereld in elkaar zit", vervolgt Griezmann zijn verhaal. "Maar desondanks is die bewuste journalist erin geslaagd om quotes bij hem op te halen. Ik heb Leo (Messi, red.) gelijk duidelijk gemaakt dat ik nooit met hem praat. Sterker nog, ik heb zelfs zijn telefoonnummer niet eens. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben eveneens geen contact met Eric, dus wie praat er nou daadwerkelijk met hem? Met zijn uitspraken veroorzaakt hij veel schade en het zorgt ook nog eens voor problemen in de kleedkamer."

Griezmann laat zich daarnaast duidelijk uit over zijn vermeende moeizame relatie met Messi. "Toen ik bij Barcelona tekende (in 2019, red.) heb ik hem gelijk om vergiffenis gevraagd, omdat ik een jaar eerder nog had geweigerd om naar de club te komen. Ik heb hem toen verteld dat ik het uiterste van mijzelf zou geven voor Barcelona. Leo zei gelijk dat hij zich genaaid voelde toen ik Barcelona bij de eerste gelegenheid afsloeg. Hij had namelijk publiekelijk om deze transfer gevraagd. Maar hij vertelde me ook dat hij er voor me zou zijn en dat merk en voel ik nog elke dag."

"Ik heb hem gezegd dat ik duidelijkheid zou gaan verschaffen, ook al ben ik er geen fan van. Ik heb een beetje hulp nodig van iedereen, van de supporters en van de club. Van mijn ploeggenoten krijg ik sowieso al de steun. Zodat mensen het mij makkelijker maken en mij niet steeds allerlei zaken verwijten, dat ze me een beetje met rust laten." Volgens Griezmann is er sprake van een goede werkrelatie met Ronald Koeman. "Ik heb het vertrouwen van de trainer en in de kleedkamer voel ik me op mijn gemak", zo besluit de aanvaller die in 2019 voor 120 miljoen euro werd overgenomen van Atlético Madrid.