Lionel Messi keihard aangepakt: ‘Een goede speler, maar daarbuiten...’

Antoine Griezmann kende een wisselvallig eerste seizoen als speler van Barcelona. Eric Olhats, voormalig zaakwaarnemer en ontdekker van de Franse aanvaller, denkt te weten waarom hij aanpassingsproblemen had in het Camp Nou. Volgens de zakelijk adviseur is de invloed die Lionel Messi heeft op manier van werken bij Barcelona niet gezond te noemen.

"Antoine kwam bij een onrustige club binnen, een club waar Messi overal over meepraat", verklaart Olhats in een uitgebreid interview met France Football. "Messi was keizer en monarch tegelijk en de komst van Griezmann kon zijn goedkeuring niet wegdragen. Zijn houding was teleurstellend, Antoine kreeg echt het gevoel dat hij niet welkom was. Antoine heeft altijd gezegd dat hij geen problemen heeft met Messi, maar andersom heb ik nooit zulke dingen gehoord."

"Ik denk dat Messi zei dat hij bij Barcelona wilde vertrekken omdat hij benieuwd was of hij nog steeds gezien werd als de absolute spelmaker", gaat Olhats verder met zijn analyse over de Catalaanse grootmacht. "Ook zeker met het oog op de spelers die werden aangetrokken en die juist vertrokken. Maar uiteindelijk besloot Messi om te blijven. Dat is echt typisch iets voor hem. Een goede speler op het veld, maar daarbuiten...Barcelona lijdt al enige tijd pijn. Er was een kankergezwel binnen de club en dat laat natuurlijk zijn sporen na."

Olhats ziet een groot verschil tussen de Griezmann die uitblinkt voor Frankrijk en de aanvaller die moeite lijkt te hebben bij Barcelona. "De club is ziek, niet hij", zo benadrukt de voormalig zaakwaarnemer. "Messi praatte vorig jaar niet met Antoine toen hij overkwam van Atlético Madrid en weigerde hem ook de bal te geven. De aanpassingsperiode verliep daarom zeer traumatisch. Dat is niet zonder gevolgen gebleven, dat was voor iedereen heel duidelijk te zien. Voeg daar nog eens het opstappen van de voorzitter (Josep Maria Bartomeu, red.), de 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League en de drie verschillende trainers (Ernesto Valverde, Quique Setién en Ronald Koeman, red.) aan toe. De omstandigheden zijn niet erg gunstig te noemen", zo besluit Olhats.