De Ligt na uitvallen van Demiral enige fitte centrumverdediger bij Juventus

Matthijs de Ligt lijkt kort na zijn rentree bij Juventus alweer onmisbaar te zijn voor Juventus. Trainer Andrea Pirlo moet namelijk wederom een flinke tegenslag incasseren in verdedigend opzicht. Merih Demiral heeft volgens La Vecchia Signora een spierverrekking opgelopen en is daardoor minstens tien dagen uit de roulatie. De Ligt is nu de enige fitte centrumverdediger van Juventus in aanloop naar het Champions League-duel met Ferencvaros van dinsdagavond.

De Ligt keerde zaterdag tegen Cagliari (2-0 overwinning) terug in het hart van de Juventus-verdediging. De Oranje-international moest vanwege een schouderblessure drie maanden revalideren en miste daardoor de beginfase van het nieuwe seizoen. Demiral was afgelopen weekeinde zijn partner in de defensie, maar de samenwerking krijgt voorlopig dus geen vervolg. De Turkse mandekker mist naast Ferencvaros-thuis sowieso ook het competitieduel met Benevento van aanstaande zaterdag.

Problemen genoeg dus voor Pirlo, die in het hart van zijn defensie ook al niet kan beschikken over oudgedienden Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Daarnaast is Daniele Rugani begin oktober tot het einde van het seizoen verhuurd aan Stade Rennes. Pirlo is derhalve genoodzaakt om in de Champions League-ontmoeting met de Hongaren andere spelers voor de leeuwen te gooien, al zijn de opties voor de Italiaanse oefenmeester niet talrijk te noemen.

Het is mogelijk dat Pirlo het 4-4-2-systeem voor één keer overboord gooit en terugvalt op een driemansverdediging. Vleugelverdedigers Juan Cuadrado, Danilo en Alex Sandro zijn in ieder geval fit genoeg voor de midweekse wedstrijd in het Juventus Stadium. De voormalig middenvelder kan eventueel ook een beroep doen op de pas 21-jarige Gianluca Frabotta, een linksback die tegen Cagliari op de bank zat bij Juventus.