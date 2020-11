De Ligt maakt indruk met vloeiend Italiaans: ‘Zo speelde ik ook bij Ajax’

Matthijs de Ligt heeft de Italiaanse taal al aardig onder de knie. De verdediger van Juventus maakte zaterdag tegen Cagliari (2-0 zege) zijn rentree na enkele maanden van afwezigheid en gaf vervolgens een interview aan het clubkanaal van Juventus. Op sociale media wordt De Ligt alom bewierookt om zijn Italiaans.

"Ik ben blij om weer te spelen, zeker omdat we zo goed hebben gespeeld. We pakten drie punten en dat is altijd belangrijk", vertelt De Ligt, die positieve recensies ontving voor zijn optreden naast Merih Demiral in de verdediging van Juventus. "We zijn heel blij met de clean sheet. Met name in de eerste helft deden we het goed. We moeten nu proberen om dat niveau negentig minuten vast te houden."

De Ligt was sinds 7 augustus niet meer in actie gekomen in een officieel duel van Juventus. Hij zegt zich uitstekend te voelen. "Ik heb de afgelopen twee maanden hard gewerkt. Ik had een schouderblessure, dus ik kon nog steeds oefeningen met mijn benen doen", aldus De Ligt, die blij is met Andrea Pirlo als zijn trainer. "Hij is een heel moderne trainer. Hij wil ver vooruit voetballen, druk zetten op de tegenstander en de verdedigingslinie hoog laten staan. Daar houd ik van, want zo speelde ik ook altijd bij Ajax." Van de verslaggever krijgt De Ligt complimenten voor zijn Italiaans en die doen hem zichtbaar goed.

Ook onder de video regent het complimenten voor De Ligt over zijn beheersing van de taal. "Hij spreekt nu al beter Italiaans dan Antonio Cassano", luidt een van de opmerkingen met veel likes op YouTube. "Hij is 21 jaar en spreekt beter Italiaans dan 45 procent van de bevolking." En: "Hoe kun je niet van deze jongen houden?" Ook bij praatprogramma Rondo werd het interview zondagavond besproken. "Ik zag het voorbijkomen. Vloeiend Italiaans", aldus Youri Mulder. "Echt knap", vulde Khalid Boulahrouz aan.