Eljero Elia haalt verhaal bij FOX Sports-camera: ‘Waarom volg je mij?’

Eljero Elia is een van de voetballers die FOX Sports dit seizoen extra in de gaten houdt. Daar lijkt de aanvaller van FC Utrecht echter niet altijd van gediend. Na afloop van het uitduel met PEC Zwolle (1-1) ging Elia ogenschijnlijk verhaal halen bij een cameraman van de televisiezender. Presentator Jan Joost van Gangelen bevestigde zondagavond bij het programma Dit was het Weekend het voorval. “Hij zei: ‘Waarom volg je mij nou eigenlijk?’ De cameraman zei: ‘Ja, omdat ik een cameraman ben en ik het mooiste beeld probeer te maken’", memoreerde de presentator.

Van Gangelen verzekerde dat Elia daar niet van gediend was. “Hij voelt zich iets te veel gezocht, vind ik”, reageerde Kenneth Perez. “Hij zegt dat iedereen hem zoekt. Eljero. Elia. Ga alsjeblieft gewoon voetballen. Je kan gewoon echt heel goed voetballen als je vrij bent. Gewoon weer je werk doen zoals je vroeger hebt gedaan. Dan kun je iets toevoegen aan dit FC Utrecht. Ga je alsjeblieft daarmee bezighouden.”

“Altijd maar die randzaken. Wees blij dat je gevolgd wordt door een camera. Dat betekent dat je iets betekent überhaupt", zo oordeelde de Deense oud-voetballer. "Dat doen ze echt niet bij iedereen. Vat dat positief op, ga voetballen. Ik ga er tenminste van uit dat hij tegen de camera heeft gezegd wat jij nu hebt gezegd? Of misschien heeft hij gevraagd of hij de beelden mocht”, vroeg Perez gekscherend. Van Gangelen: “Nee, hij vroeg aan de cameraman: ‘Waarom volg je mij?’."

?? Eljero Elia was niet gediend van de camera's die hem nadrukkelijk volgden. Kenneth Perez hekelt het gedrag van de @fcutrecht-aanvaller:



"Eljero, ga gewoon voetballen." pic.twitter.com/bLUDIlnRal — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 22, 2020

Elia kwam vier minuten voor het einde als vervanger van Bart Ramselaar binnen de lijnen. Hij maakte een gefrustreerde indruk. “Dat is hij wel vaker als hij invalt”, merkte Kees Kwakman op. “Hij wil zich waarschijnlijk zo ontzettend graag bewijzen. Hij was ziek geweest. Hij had privé wat sores. Dan mag je ook niet starten altijd. Het loopt niet bij hem en ook niet bij FC Utrecht. En ook nog eens zulke shirts”, wees Kwakman met een knipoog naar de roze tenues. “Het komt er gewoon nog niet uit bij hem. Hij had er net als heel FC Utrecht veel meer van verwacht.”