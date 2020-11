FOX Sports: Van Bommel neemt Sneijder bij nieuwe club mee als assistent

FC Utrecht wil het trainersduo Mark van Bommel en Wesley Sneijder aanstellen, zo stelt Jan Joost van Gangelen op basis van 'een serieus gerucht' op FOX Sports. De presentator van het programma De Eretribune stelt dat de Domstedelingen het nieuwe trainersduo in januari wil presenteren. "Het is een serieus gerucht, ja", aldus Van Gangelen.

Utrecht is sinds het vertrek van John van den Brom naar Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Momenteel staat René Hake als interim-coach voor de spelersgroep, maar de club wil naar verluidt een trainer aanstellen met meer status. Van Bommel is sinds zijn ontslag bij PSV vorig jaar clubloos en gaf eerder al aan zich 'niet te groot te voelen' voor een club als FC Utrecht.

Volgens Van Gangelen beseft Utrecht dat Sneijder zonder trainerspapieren in principe niet bevoegd is om assistent-trainer te worden van Van Bommel. "Het schijnt zelfs in de wandelgangen dat FC Utrecht al heeft geïnformeerd of ze hem wel op de bank mogen zetten", zegt Van Gangelen over Sneijder. Arnold Bruggink heeft zijn twijfels over het eventuele duo. "Ze klikken wel samen, maar ik weet niet of dat als trainers ook zo zal zijn", aldus de oud-aanvaller.

Van Gangelen probeerde tijdens de uitzending contact te krijgen met Van Bommel, maar slaagde daar niet in. "Van Bommel reageert niet", aldus de presentator, die dat blijkbaar als een teken aan de wand ziet. "Ik heb zwaar de indruk dat dit zomaar gaat gebeuren in de winterstop." Van Bommel speelde in 43 interlands voor Oranje samen met Sneijder. Als speler van Bayern München verloor Van Bommel in 2010 de Champions League-finale van het Internazionale van Sneijder.