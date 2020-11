Tottenham Hotspur countert Manchester City weg en grijpt koppositie

Tottenham Hotspur heeft voor het eerst sinds zes jaar de koppositie gepakt in de Premier League. Het elftal van manager José Mourinho liet zich tegen Manchester City inzakken en sloeg op de tegenaanval twee keer toe. Vroeg in de wedstrijd opende Heung-Min Son de score voor the Spurs, waarna invaller Giovani Lo Celso het duel in de 65ste minuut, luttele seconden na zijn entree, in het slot gooide: 2-0.

Steven Bergwijn mocht van Mourinho starten op de rechterflank en kreeg daarmee de voorkeur boven Gareth Bale en Lucas. De wedstrijd ontbrandde al in de vijfde minuut, toen Tanguy Ndombele een dieptepass verstuurde richting Heung-Min Son. Die sprintte vol weg bij João Cancelo en plaatste de bal makkelijk langs de ver uitgekomen Ederson Moraes: 1-0. Vlak daarna werd een prachtig teamdoelpunt van Tottenham, met daarin een belangrijke rol voor Bergwijn, afgekeurd wegens buitenspel van Harry Kane.

Kansen waren er daarna ook voor Manchester City, dat het overwicht had vanaf dat punt. Eerst kopte Rodri in kansrijke positie op doelman Hugo Lloris, daarna werd ook een doelpunt van City afgekeurd. Gabriel Jesus ontving een hoge bal in de zestien en legde terug op Aymeric Laporte, die geplaatst afwerkte. Het feest ging niet door voor de bezoekers, omdat Jesus in zijn aanname hands had gemaakt, zo constateerde scheidsrechter Mike Dean na het bekijken van de beelden. Op slag van rust schoot Jesus nog in het zijnet, waardoor City met een achterstand de rust in ging.

City begon overtuigend aan de tweede helft en drukte Tottenham opnieuw achteruit. Kevin De Bruyne schoot eerst van een meter of twintig naast, en zag daarna twee pogingen achter elkaar van dichterbij geblokt worden door Eric Dier. Het inbrengen van Lo Celso bleek twintig minuten na rust een gouden greep van Mourinho. De aanvallende middenvelder werd in een vlijmscherpe Tottenham-counter bereikt door Harry Kane en maakte het aan de linkerzijde van de zestien af: 2-0.

In de slotfase probeerde City het nog wel, maar het geloof in een resultaat leek vanaf dat moment weg bij de ploeg van Josep Guardiola. Een kopbal van Laporte uit een vrije trap van De Bruyne werd in de negentigste minuut knap gepareerd door Lloris.