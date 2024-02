Teruggekeerde Son helpt Tottenham diep in blessuretijd aan driepunter

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag in extremis afgerekend met Brighton & Hove Albion. Een rake strafschop van Pascal Gross werd in de tweede helft te niet gedaan door Pape Matar Sarr, waarna Brennan Johnson in de zesde minuut van de blessuretijd de wedstrijd in het voordeel van de Londenaren besliste: 2-1. Joël Veltman maakte overigens zijn eerste minuten sinds december 2023, terwijl Heung-min Son voor het eerst in actie kwam sinds zijn terugkomst van de Azië Cup.

Ange Postecoglou had zoals gewoonlijk weer een basisplek in petto voor Micky van de Ven. De Nederlandse verdediger maakt dit seizoen grote indruk in de Premier League. Zo bleek eerder deze week dat hij met een snelheid van 37.38 kilometer per uur de snelste speler van het hoogste niveau van Engeland is dit seizoen.

Aan de kant van Brighton verscheen Jan Paul van Hecke aan de aftrap. De centrumverdediger, die in Nederland vooral bekend is van zijn tijd bij sc Heerenveen en NAC, is een vaste waarde in het elftal van Roberto De Zerbi. De trainer was overigens wegens het herstel van een operatie niet aanwezig bij de wedstrijd. Joël Veltman was dat wel: de ex-Ajacied zat voor het eerst sinds december 2023 weer eens bij de selectie van Brighton en viel zeven minuten voor tijd in.

Voor Van de Ven begon de wedstrijd onrustig. In de openingsfase ging hij opzichtig in de fout, al leverde dat geen tegentreffer op. Na een kwartier spelen beging ex-speler van FC Volendam een overtreding op Danny Welbeck en deze fout werd Van de Ven wel fataal. Pascal Gross mocht aanleggen vanaf elf meter en stuurde Guglielmo Vicario de verkeerde kant op: 0-1.

Na de openingstreffer waren de beste mogelijkheden voor Tottenham. Zo ging Richarlison enkele minuten na de goal alleen af op Brighton-keeper Jason Steele. De Braziliaanse aanvaller, die de laatste weken in uitstekende vorm verkeert, liet na zijn hoofd koel te houden en schoot recht op de doelman af. De rebound was vervolgens niet aan Timo Werner besteed.

Voor de rust zouden beide ploegen nog gevaarlijk worden. James Maddison krulde vanaf de rand van het strafschopgebied naast, terwijl Kaoru Mitoma even later vanuit een lastige hoek Vicario tot een knappe redding dwong.

In het tweede bedrijf, dat enigszins rommelig van start ging, waren het the Spurs die aanspraak maakten op een goal en na een uur spelen viel dat doelpunt ook. Controleur Sarr besloot op avontuur te gaan en dook de diepte in richting het zestienmetergebied van Brighton.

De middenvelder werd middels een fraaie steekpass ingespeeld door Dejan Kulusevski, waarna Sarr met een lage voorzet Richarlison poogde te bereiken. Lewis Dunk kon echter ingrijpen en gleed de bal op de paal, alvorens deze weer voor de voeten van Sarr belandde. De Senegalees kon vervolgens in een leeg doel afwerken: 1-1.

Waar Tottenham zo sterk uit de kleedkamer kwam, waren het the Seagulls die na de gelijkmaker het meest nadrukkelijk een winnende treffer zochten. Toch was het de thuisploeg dat met de overwinning aan de haal ging. Diep in blessuretijd kon Johnson van dichtbij intikken na een fraaie assist van Son: 2-1.

????| GOAL: BRENNAN JOHNSON GIVES SPURS THE LEAD IN THE 95TH MINUTE!! Tottenham 2-1 Brighton pic.twitter.com/glq8hCDAzF — CentreGoals. (@centregoals) February 10, 2024

