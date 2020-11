Premier League-droom krijgt vervolg: ‘Vertrek bij Ajax pakt heel goed uit’

Pascal Struijk blijft Leeds United de komende jaren trouw. De Premier League-club meldt namelijk vrijdagochtend dat de 21-jarige verdediger zijn aflopende contract op Elland Road heeft verlengd tot de zomer van 2024. Struijk draagt sinds januari 2018 het shirt van the Whites, de huidige nummer vijftien in de Premier League. In Nederland doorliep hij de jeugdopleidingen van ADO Den Haag en Ajax.

"Ik ben hier ontzettend gelukkig mee", jubelt Struijk na het ondertekenen van de nieuwe verbintenis in een interview met LUTV. "Het doet je altijd goed als een club je een nieuw contract aanbiedt. Het geeft me extra vertrouwen dat Leeds United in mij gelooft. Ik ben een zeer gelukkig mens", aldus de Nederlandse mandekker, die dit seizoen tot vier wedstrijden kwam namens de promovendus in de Premier League.

?? #LUFC are pleased to announce Pascal Struijk has signed a new deal until the summer of 2024 — Leeds United (@LUFC) November 20, 2020

"Het betreft een contract voor vier jaar en ik hoop dat ik in die tijd nog veel meer van mijzelf kunnen laten zien", geeft de nog jonge Struijk zijn ambities prijs. "Daarnaast wil ik mijzelf blijven ontwikkelen als speler. Het was nogal een grote stap toen ik Ajax verliet maar het heeft allemaal heel goed uitgepakt. In de Premier League spelen en zien hoe goed je tegenstanders zijn was altijd een droom voor mij en ik kan wel zeggen dat ik nu middenin die droom zit", zo besluit de voormalig Ajacied.

Struijk beleefde zijn debuut in de hoofdmacht van Leeds United in december 2019 tegen Hull City, toen de club van manager Marcelo Bielsa nog in de Championship uitkwam. De Engelse kampioen van 1992 promoveerde als kampioen naar de Premier League, waar het momenteel in de middenmoot bivakkeert. Struijk krijgt aanstaande zondag op eigen veld te maken met Arsenal.

‘Wat dat betreft hebben de ervaringen bij Ajax me wel geholpen in Engeland’

