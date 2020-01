‘Wat dat betreft hebben de ervaringen bij Ajax me wel geholpen in Engeland’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Pascal Struijk, die onlangs zijn debuut maakte bij het ambitieuze Leeds United.

Door Chris Meijer

Voetbalzone krijgt Struijk daags na het duel tussen Birmingham City en Leeds United aan de telefoon. “Dat was nog wat, ja. Het ging helemaal nergens over”, lacht de twintigjarige verdediger, die het duel vanaf de tribune bekeek. Leeds United gaf een comfortabele voorsprong uit handen, maar maakte in de vierde minuut van de blessuretijd alsnog de winnende 4-5. Mede daardoor liggen the Peacocks op koers voor promotie naar de Premier League, waar de drievoudig kampioen van Engeland in 2004 voor het laatst actief was. Struijk krijgt de laatste weken steeds meer kansen bij de koploper van de Championship. Vorig seizoen zat hij al een aantal keer bij de selectie, maar begin december maakte hij in de wedstrijd tegen Hull City (2-0 zege) zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Leeds United. “Ik werd geroepen om de warming-up te doen, toen begon ik me klaar te maken. Dan klappen de mensen al. Daarna ging alles zo snel, het ging voorbij in een flits. Het is allemaal een beetje aan me voorbij gegaan. Op dat moment ben je bezig om het zo goed mogelijk te doen, maar je geniet er ergens ook van. Dat er meer dan dertigduizend mensen voor jou in het stadion zitten, tja... Zoiets is een droom die uitkomt, iets waarvan je al sinds je vijfde of zesde droomt. Als ik achteraf kijk, is het een van de mooiste momenten die ik tot nu toe heb meegemaakt in mijn carrière.”

Struijk komt tijdens de wedstrijd tegen Hull City het veld op voor Hélder Costa en maakt zijn officiële debuut voor Leeds United.

Struijk kreeg vier dagen na zijn debuut opnieuw speelminuten, in het thuisduel met Cardiff City (3-3). “Volgens mij was er niet echt een plan om me erin te zetten. Na de wedstrijd had de manager (Marcelo Bielsa, red.) tegen de media gezegd dat hij extra luchtmacht in het veld wilde hebben, omdat zij een lange spits erin brachten”, vertelt Struijk. In december behoorde hij verschillende keren tot de wedstrijdselectie van Leeds United. “Het komt allemaal een stuk dichterbij, ik begin mijn kansen te krijgen. Het verloopt allemaal super goed voor mij, ik denk dat dit op mijn twintigste een goede start voor een carrière is. De manager laat geregeld de Onder-23 tegen het eerste spelen, elf tegen elf. We worden vaak overgeroepen om mee te trainen, wat dat betreft is er voor mij weinig veranderd. Maar ik doe wel vaker in de groep van het eerste mee. Dat laat zien dat ik op de goede weg ben, maar ik ben er zeker nog niet helemaal en daar moet ik nog hard voor blijven werken. Ik ben nu al redelijk tevreden met wat ik heb bereikt, want voorafgaand aan het seizoen was het doel was om dichter bij de selectie te komen en misschien mijn debuut te maken. Het enige waar ik nu op kan hopen, is meer invalbeurten en kijken of ik wat meer minuten kan krijgen in het eerste.”

Leeds United haalde Struijk twee jaar geleden weg bij Ajax. De in Antwerpen geboren verdediger zette zijn eerste stappen op het voetbalveld bij de amateurs van SEV uit Leidschendam, waarna ADO Den Haag zijn talent herkende. In de Hofstad groeide Struijk uit tot international van Oranje Onder-17 en dat bleef niet onopgemerkt bij Ajax. De Amsterdammers kaapten hem in de zomer van 2016 weg uit de jeugdopleiding van ADO. “Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik dat het een grapje was. Maar het was écht serieus, werd me verteld. Ik ben op gesprek gegaan en tegen zo’n kans zeg je geen nee. Ik heb daar hartstikke veel geleerd en me ontwikkeld, dat heeft me gemaakt tot de speler die ik nu ben.” Struijk moest bij Ajax behoorlijk wennen aan de gang van zaken, waar het significant anders ging dan bij ADO. “Het niveau is hoger, de spelers onderling zijn wat afstandelijker en je moet leren omgaan met teleurstellingen. Je zal niet altijd spelen, omdat alle spelers erg goed zijn. Als de trainer andere keuzes maakt, moet je daarmee leren omgaan. Dat was ik niet gewend, want bij ADO speelde ik eigenlijk altijd. Ik heb later in het seizoen mijn mentaliteit omgedraaid, waardoor het beter ging. Het was uiteindelijk een ongelukkige periode, ik zat veel op de bank en had eigenlijk gehoopt dat het anders zou gaan. Niet alles gaat perfect, sommige spelers nemen een andere route naar de top.”

Tussen juli 2016 en januari 2018 speelde Struijk in de jeugdopleiding van Ajax.

“Ik had er redelijk moeite mee, omdat ik te bescheiden en te lief was. Bij een club als Ajax is dat alles wat je niet moet zijn. Het heeft me een beetje tegengehouden, maar die knop is nu wel omgedraaid en ik heb geleerd wat ik niet moet doen. Dat zijn momenten geweest waarvan ik geleerd heb en waardoor het nu hier hartstikke goed gaat. Door zelf actie te ondernemen en gelijk te laten weten wie je bent, zullen spelers je sneller respecteren. Wat dat betreft hebben de ervaringen bij Ajax me wel geholpen in Engeland”, vervolgt Struijk. Na anderhalf jaar, waarin hij het geregeld moest stellen met een plaats op de reservebank, kwamen beide partijen in onderling overleg tot de conclusie dat het beter was dat de wegen zouden scheiden. Er dienden zich verschillende opties aan bij zaakwaarnemer Tim Vrouwe van Forza Sports Group, maar de keuze viel uiteindelijk op een dienstverband bij Leeds United.

“Het leek me een hele goede stap, om mezelf te ontwikkelen als speler. Het was een moeilijke keuze, want ik keek er een beetje tegenop om alleen te gaan wonen in het buitenland. Maar nu ik het allemaal heb gedaan, denk ik dat het een hele goede stap is geweest. Niet alleen voor het voetbal, maar ook qua persoonlijke ontwikkeling”, zo legt hij zijn keuze uit. Struijk was al een halfjaar in Engeland toen Marcelo Bielsa zijn intrede deed bij Leeds United. De Argentijnse oefenmeester werd op Elland Road de opvolger van Paul Heckingbottom. “Toen Marcelo binnen de club kwam, werd het helemaal overhoop gegooid. Echt alsof er iets compleet nieuws was. Het verschil is best wel groot, er zijn hogere eisen en de club is van binnen en buiten helemaal veranderd. Ik was heel enthousiast toen ik hoorde dat hij trainer werd. Het geeft me alleen maar meer drive, om me te laten zien en indruk te maken op een wereldcoach.”

Ze noemen hem El Loco, is hij daadwerkelijk zo’n bijzondere trainer?

“Wel een beetje, ja. Hij leert bijvoorbeeld geen Engels, hij spreekt alleen maar Spaans. Wij horen hem Spaans praten en dan luisteren we naar een vertaling in het Engels. Er moet altijd iemand bijkomen, tenzij je Spaans spreekt. De Engelse vertaling is niet altijd perfect, maar ik moet zeggen: als wij het niet begrijpen, zou hij het zo lang mogelijk uitleggen tot we het in ons hoofd hebben. Hij is heel erg met alles bezig, hij zal niet stoppen tot er gebeurt wat hij in zijn hoofd heeft. Ik heb nog nooit echt direct met hem gesproken, maar wel met de coaches rond hem. Zij zeggen dat ik op de goede weg ben en zo moet blijven doorgaan. Ik zit in een goede positie. Hij eist heel veel van zijn spelers, hij wil het beste en neemt niet genoegen met minder. Dat is even lastig geweest, de eisen zijn veel hoger dan bij de Onder-23. Het gaat allemaal wat langzamer en zachter, bij het eerste kan je geen moment verslappen. Daar word je op afgerekend. De eerste keer moet je eraan wennen, maar als je vaker hebt meegedaan, pik je het toch wel snel op. Je moet laten zien dat je het aankan, want hij heeft vaker gezegd: ‘Het maakt niet uit hoe oud je bent. Als je goed genoeg bent, speel je’.”

‘Als spelers geen mensen waren, zou ik nooit verliezen’

Bevestigde de aanstelling van Bielsa voor jou ook de ambities van Leeds United? Het is geen geheim dat de club zo snel mogelijk terug wil naar de Premier League.

“Het doel is altijd al geweest om weer terug te gaan naar waar we horen, de Premier League. Met Marcelo hebben we een hele grote kans om het te doen. Ik zou hartstikke graag met Leeds naar de Premier League willen gaan. Ik heb een beetje research gedaan en als dat gebeurt, denk ik dat er zóveel fans gelukkig worden. Die supporters van Leeds zijn ongelofelijk.”

Merk je dat jullie speelstijl enorm verschillend is ten opzichte van andere teams in de Championship?

“Veel teams in de Championship spelen op de lange bal. Er zijn een aantal teams die wel voetballen, maar dan de ruimtes verdedigen. Wij spelen met mandekking, in combinatie met een voetballende speelstijl. Ik had mijn voetballende kwaliteiten al wat meer ontwikkeld bij Ajax. Er werd niet heel veel gevoetbald, totdat Bielsa kwam en dat heeft wel in mijn voordeel gewerkt. Het verdedigende aspect van mijn spel heb ik enorm ontwikkeld. Al zijn trainingsvormen zijn wedstrijdgericht, dus daarin is mijn mentaliteit beter geworden. Ook de coaching is verbeterd, met name doordat dat het in het Engels moet. Eén-tegen-één-situaties en snelheid zijn ook belangrijk binnen zijn speelstijl. De trainer is enorm bezig met vet en gewicht, ik ben het lichtst op gewicht in drie jaar. Ik voel me een stuk fitter daardoor.”

“Niet alles ging zoals gepland, want iedereen hoopt op een constant stijgende lijn en ik heb in Engeland ups en downs gehad. Maar nu gaat bijna alles in een stijgende lijn. Het is altijd even wennen en ik moet zeggen: iedereen kan ups hebben, maar het gaat erom hoe je omgaat met de downs. Bij Ajax heb ik redelijk wat downs gehad en daar heb ik van geleerd, dus daardoor is het een stuk makkelijker voor mij in vergelijking met jongens die nog geen downs hebben meegemaakt. Het heeft me allemaal mentaal sterker gemaakt”, zo klinkt het. Struijk heeft inmiddels samen met zijn vriendin zijn plek gevonden in Engeland. Ondanks belangstelling vanuit Nederland, België, Engeland en Hongarije mag hij niet vertrekken bij Leeds United, dat dus veel vertrouwen heeft en het nodige toekomstperspectief ziet. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 en zoals het er nu naar uitziet, is hij volgend seizoen speler van een Premier League-club. “Het enige waar ik nog op kan hopen, is meer voor het eerste spelen. Misschien lukt het wel om in de eerste elf te komen. Het zou heel gaaf om in de Premier League mee te kunnen doen.”