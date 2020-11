Van der Vaart juicht wissels toe: ‘Hij lijkt vaak op een jeugdvoetballer’

Het spel van het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Polen (1-2 zege) werd vlotter door de wissels van bondscoach Frank de Boer, merkt analist Rafael van der Vaart na afloop op. Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Donny van de Beek en Owen Wijndal kwamen na de pauze binnen de lijnen, terwijl Luuk de Jong ook nog zes minuten meedeed. In de studio van de NOS wordt met name de inbreng van Berghuis uitgelicht.

De buitenspeler van Feyenoord maakte zijn entree als vervanger van Calvin Stengs. Uit een corner van Berghuis kopte Georginio Wijnaldum uiteindelijk het winnende doelpunt binnen. "Berghuis viel goed in. Hij was belangrijk en leverde een fantastisch schot af, dat net naast ging”, doelt Van der Vaart op een doelpoging in minuut 74 van aanzienlijke afstand. "Die bal zag ik er echt in gaan." Van der Vaart en Pierre van Hooijdonk waren het erover eens dat Berghuis 'volwassen' oogde.

De beste drie spelers van Oranje waren ook helemaal niet zo goed

"Bij Stengs heb je vaak het gevoel dat je naar een jeugdvoetballer zit te kijken, maar Berghuis deed logische en simpele dingen", meent Van der Vaart. "En hij was natuurlijk belangrijk met de assist. De wissels brachten een nieuwe energie in de ploeg." Voorafgaand aan de wedstrijd kondigde De Boer aan dat hij 'frisse benen' in de ploeg wilde brengen, maar Van Hooijdonk vond niet zozeer dat daar echt sprake van was. "Dat vond ik uiteindelijk wel wat minder", geeft de oud-aanvaller aan.

"Ik vond Davy Klaassen niet zijn beste interland spelen. Frenkie de Jong deed een heleboel goede dingen, want de klasse straalt er eigenlijk altijd wel van af als hij aan de bal is, maar hij was niet zo dominant als normaal", oordeelt Van Hooijdonk. Van der Vaart beaamt dat er 'veel spelers' waren die 'niet best' voor de dag kwamen. "Maar gek genoeg werden er toch veel aanvallen gecreëerd. Als je die kansen creëert, maar ze gaan er niet in, heb je als trainer toch een goed gevoel."