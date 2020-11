Woedende Mido sloopt Salah in curieuze tirade op Egyptische televisie

Mido heeft werkelijk geen goed woord over voor Mohamed Salah, die vorige week positief testte op het coronavirus. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur vindt het onbegrijpelijk dat de spits van Liverpool in thuisland Egypte de bruiloft van zijn broer gaat vieren tijdens de coronacrisis en daarnaast krijgt de Egyptische voetbalbond een veeg uit de pan van Mido.

In zijn eigen televisieprogramma op Al-Nahar TV liet Mido dinsdag zijn woede de vrije loop. "Is er iemand die vindt dat Mohamed Salah geen fout heeft gemaakt door de bruiloft van zijn broer bij te wonen met achthonderd, negenhonderd mensen? In tijden van Corona?", vroeg de boze Egyptenaar aan zijn kijkers. "Dat is toch gewoon fout. Er zijn foto's van Salah terwijl hij aan het dansen is (op de bruiloft, red.). Hij heeft het recht om het te vieren met zijn broer, alleen niet nu tijdens de pandemie." Er waren foto's opgedoken van de bruiloft waarop Salah te zien is met én zonder mondmasker, wat tot ophef leidde op met name de sociale media.

?? Mido is woest op Mohamed Salah en richt zich direct tot de 'angstige', Egyptische bond:



"Als jullie dit laten lopen, gaat het schip zinken, met jullie allemaal aan boord." pic.twitter.com/CDrzSiLApO — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 17, 2020

"Vertel me niet dat Salah daar geen recht op heeft", ging de hevig verontwaardigde Mido verder. Om er gelijk aan toe te voegen: "Hij komt hier naar Egypte voor de nationale ploeg en en niet om de bruiloft van zijn broer bij te wonen. Het volk houdt van Salah. Dat was ook te zien op de bruiloft van zijn broer. Driehonderd tot vierhonderd mensen hebben foto's met hem gemaakt kusjes gegeven op zijn wang. Daardoor ook is Salah positief getest op het coronavirus."

"Is er dan niemand van de Egyptische voetbalbond die tegen hem kan zeggen dat Salah fout zit?", vroeg Mido zich hardop af. "De angst is gewoon te groot. Als jullie dit laten lopen, dan zal het schip zinken met jullie allemaal aan boord. En wij worden meegenomen", zo besluit de oud-aanvaller zijn tirade over de coronabesmetting van Salah. De aanvaller van Liverpool heeft nog niet gereageerd op de uithaal van Mido. Wél bedankt hij via Twitter iedereen voor de steun en Salah hoopt snel weer terug te kunnen keren bij Liverpool.

Zojuist positief getest op het coronavirus: Mo Salah. Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 13 november 2020