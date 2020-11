Van Hooijdonk tipt verrassende Oranje-speler: ‘Schud je die zo uit je mouw?’

De plek van Ryan Babel in de selectie van Oranje is zondagavond onderwerp van discussie in de uitzending van Studio Voetbal. De aanvaller verliet weliswaar het trainingskamp vanwege een positieve coronatest, maar behoort wel tot de vaste klanten in de spelersgroep van Oranje. "Ik dacht dat de wedstrijd tegen Mexico zijn laatste zou zijn, maar dat was niet zo", merkt Rafael van der Vaart op in het praatprogramma. Pierre van Hooijdonk ziet voldoende concurrentie voor Babel en tipt ook Anwar El Ghazi als potentiële international.

Babel speelde op 7 oktober ruim een uur mee tegen Mexico. Na die wedstrijd werd in hetzelfde praatprogramma gespeculeerd over de toekomst van de 33-jarige spits annex linksbuiten bij Oranje. Hij kreeg echter nog invalbeurten in de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (0-0, vijf minuten) en Italië (1-1, één minuut) en werd woensdag twaalf minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht in het oefenduel met Spanje (1-1). In de aanloop naar de wedstrijd van woensdag zei De Boer dat Babel 'niet alleen als speler in het veld, maar ook buiten het veld in de spelersgroep' belangrijk kan zijn.

"Natuurlijk heb je sfeermakers", reageert Rafael van der Vaart op de vraag van presentator Sjoerd van Ramshorst of hij spelers kent die zonder te spelen belangrijk zijn voor hun ploeg. "Ik ken Ryan een beetje van toen hij wat jonger was, maar hij was toen niet de grootste sfeermaker”, voegt de oud-middenvelder, die in het seizoen 2004/05 bij Ajax samenspeelde met Babel, daaraan toe. “Dat is allemaal veranderd. De andere spelers zijn lyrisch over hem als persoon. Wij hebben vaker wedstrijden gezien waarvan we dachten: moet hij er nog bij zitten? Ik denk het niet. Maar Frank de Boer houdt hem er wel bij. Het lijkt erop dat hij zeker is van zijn plek."

Arno Vermeulen stipt aan dat Babel als pinchhitter van waarde kan zijn, maar daar is Theo Janssen het niet mee eens. "Als pinchhitter heb je een spits nodig die een bal vasthout of verlengt. Babel is een loper", stipt hij aan. Desondanks merkt Vermeulen dat er 'soms wel wat gebeurt' als Babel binnen de lijnen komt. Als Van Hooijdonk de namen van Steven Bergwijn, Memphis Depay en Luuk de Jong laat vallen als spelers die geschikter zijn dan Babel, raakt de chef voetbal van de NOS niet overtuigd. "Bergwijn staat ook al een tijdje stil. Dat zijn toch geen spelers die al zeker zijn van een ticket voor het EK?"

"Babel ook niet, maar ik begrijp het dat hij in de race zit. Met spelers die steeds moeten afmaken en bij hun club niet in de basis staan, wat ook geldt voor Bergwijn, moet je het ook maar even zien", benadrukt Vermeulen. Van Hooijdonk herhaalt later in de uitzending dat er 'genoeg concurrenten' zijn die de positie van Babel kunnen innemen. "We vergeten Anwar El Ghazi vaak allemaal", voegt hij daaraan toe. "Schud je die zo uit je mouw?", vraagt Rafael van der Vaart zich lachend af. "Daar wordt niet echt naar gekeken, maar die speelt gewoon regelmatig in de Premier League", antwoordt Van Hooijdonk.

Anwar El Ghazi tijdens zijn laatste interland voor Oranje, uit tegen Kazachstan in 2015.

El Ghazi kwam dit seizoen echter maar drie minuten in actie in de Premier League. Het betrof een invalbeurt tegen Arsenal tijdens de 0-3 zege van zondag 8 november, de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Tijdens de twee competitiewedstrijden die daaraan voorafgingen zat hij niet eens bij de selectie; in de overige Premier League-duels blee El Ghazi dit seizoen op de bank. Wel had hij een basisplek in de drie EFL Cup-wedstrijden die Aston Villa dit seizoen speelde. De 25-jarige aanvaller kwam in oktober 2015 tweemaal in actie voor Oranje, in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (1-2 zege) en Tsjechië (2-3 nederlaag).

Het is voorlopig de vraag of Babel woensdag tegen Polen inzetbaar is. Omdat hij zich niet goed voelde, werd besloten hem ruim voor de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina terug te brengen naar het spelershotel en hem daar af te zonderen in een aparte vleugel. Een sneltest wees vervolgens op een besmetting met het coronavirus, maar De Boer hoopt voor Babel dat het om een valspositieve test blijkt te gaan. Vermeulen houdt er echter rekening mee dat er meer positieve tests zullen volgen, na die van Tonny Vilhena en Babel. "Ze zullen hem wel knijpen met de testen in de komende dagen. Voor hetzelfde geld krijgen we meer spelers bij Oranje die positief getest worden en niet mee naar Polen kunnen."