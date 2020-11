‘Imponerende Jerdy Schouten mag zich verheugen op absolute toptransfer’

Jerdy Schouten staat in de belangstelling van Napoli. De Telegraaf schrijft dat de 23-jarige middenvelder afgelopen zondag met Bologna in het onderlinge duel met i Partenopei (0-1 nederlaag) liet zien waarom de Italiaanse topclub in de persoon van sportief directeur Cristiano Giuntoli al een tijdje een oogje op hem heeft. Er bestond afgelopen zomer al de nodige belangstelling voor Schouten, die bij Bologna nog vastligt tot medio 2024.

Bologna haalde Schouten anderhalf jaar geleden weg bij Excelsior, dat drie miljoen euro aan hem overhield. Bij de Italiaanse club begon hij aanvankelijk nog als bankzitter, maar halverwege het vorige seizoen veroverde hij een basisplaats in het elftal van trainer Sinisa Mihajlovic. Schouten is dit seizoen voorlopig onomstreden bij Bologna en miste in competitieverband nog geen minuut, terwijl hij in het Coppa Italia-duel met Reggina (2-0 zege) als invaller binnen de lijnen kwam.

De goede prestaties van Schouten zijn klaarblijkelijk opgevallen bij Napoli, dat hem afgelopen weekeinde van dichtbij aan het werk kon zien. In het duel tussen Bologna en Napoli zou Schouten de ‘bevestiging’ hebben afgegeven waarom de club gecharmeerd is van hem. Afgelopen zomer was er belangstelling vanuit de ‘grote competities’ voor Schouten, maar hij wilde nog niets weten van een vertrek bij Bologna. De middenvelder werd opgeleid door ADO en kwam vervolgens via Telstar en Excelsior in Italië terecht.