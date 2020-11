Drie wedstrijden van Perr Schuurs gaan transferbeleid van Ajax bepalen

Perr Schuurs is de laatste weken onderwerp van gesprek rondom wedstrijden van Ajax. Een terugkerend patroon bij de verdediger is dat hij overwegend goede wedstrijden speelt, maar op bepaalde momenten te kwetsbaar blijkt. Ook in de wedstrijd tegen FC Utrecht (0-3) liet hij zich soms in de luren leggen door Eljero Elia, al had dat geen gevolgen. Bij NOS Studio Voetbal passeerden de verrichtingen van Schuurs eveneens de revue. Mogelijk gaat Ajax in januari de transfermarkt op om een nieuwe verdediger te halen.

“In de Champions League zijn ze een paar keer op hun gat gegaan en met name Schuurs heeft veel kritiek gekregen”, vertelde Pierre van Hooijdonk. “Tegen Liverpool maakte hij een verkeerde keuze die tot een tegengoal leidde en van Duván Zapata zal hij ook nog wel eens een keer wakker schrikken. Maar ik heb Schuurs tegen FC Utrecht bekeken en ik vond hem echt geweldig spelen.” De verdediger werd echter ook een of twee keer door Eljero Elia gefopt. “Internationaal wordt dat afgestraft, maar in Nederland kom je er wel mee weg. Hij heeft zich wel goed ontwikkeld, maar hij moet er in de Champions League ook heel snel staan”, merkte Rafael van der Vaart daarna op. “Daar is hij gewoon nog niet klaar voor.”

In navolging van Van der Vaart verbaasde ook Ibrahim Afellay zich over het verval van Ajax na de 0-2 voorsprong in de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. “Toen de 1-2 viel, zag je de kwetsbaarheid van Ajax”, gaf hij aan. “Schuurs komt er tegen FC Utrecht mee weg, maar tegen FC Midtjylland zie je dat het toch bijna misgaat. Ik vind Schuurs op dit moment niet sterk genoeg. Kijk, Daley Blind is de man aan de bal. Daar moet je iemand naast hebben die verdedigend zijn mannetje staat. Hij heeft nu een aantal wedstrijden op dat niveau aangetoond dat hij wordt weggelopen. Dat hij moeite heeft.”

Davy Klaassen: ‘We moeten Ryan af en toe een beetje afremmen’

Van Hooijdonk wees er echter op dat De Ligt in zijn beginfase bij Ajax ook ‘wat blundertjes’ maakte. “Schuurs maakt nu fouten die De Ligt ook maakte.” Van der Vaart zag dat toch anders. “Bij De Ligt wisten we allemaal: die moet het nog even leren. Dat kun je bijna niet vergelijken. Die jongen doet het wellicht voor zijn kwaliteiten mogelijk zelfs al boven zijn niveau. En wij verwachten dat hij in de Champions League even Sadio Mané in zijn zak stopt.” Freek Jansen, Ajax-watcher namens Voetbal International, verzekerde dat ‘de komende weken’ cruciaal worden voor Schuurs. “Als je mensen binnen Ajax spreekt, dan is er toch wel veel twijfel of hij überhaupt het niveau aan kan.”

“Of hij naar dat niveau kan groeien. Als hij in de komende drie Champions League-duels geen verbetering laat zien, dan gaat Ajax in januari toch echt op zoek naar een nieuwe rechter centrale verdediger”, benadrukte de journalist. “Het wel of niet halen van een opvolger voor Joël Veltman was afgelopen zomer al een vraagstuk.” Ajax speelt op 25 november in eigen huis tegen FC Midtjylland. Een week later, op 1 december, wacht het team van Erik ten Hag een bezoek aan Liverpool en acht dagen later wordt de groepsfase van de Champions League afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Atalanta.

Jansen vindt Édson Álvarez ‘een bizar verhaal’. De Mexicaan werd immers voor vijftien miljoen euro aangetrokken om het hart van de defensie te versterken. “Als opvolger van De Ligt. In zijn eerste periode heeft hij eigenlijk alleen als controlerende middenvelder gespeeld. Vanaf de winterstop vorig seizoen was hij opeens centrale verdediger. En nu zien ze hem meer als middenvelder. Onderaan de streep moet je gewoon erkennen dat hij niet de kwaliteiten heeft om bij Ajax te spelen, op welke positie dan ook. En wie zijn dan de concurrenten voor Schuurs op zijn positie?”