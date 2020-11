Driessen: ‘Zijn zaakwaarnemer moet Feyenoord vragen of hij kandidaat is’

John van den Brom ruilt FC Utrecht in voor Racing Genk en wordt op korte termijn voorgesteld in België. Jordy Zuidam moet op zoek naar een opvolger en Valentijn Driessen verwacht dat de technisch directeur gaat uitkomen in Rotterdam. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is Henk Fraser de ideale kandidaat om Van den Brom op te volgen in Stadion Galgenwaard.

“Ik denk dat Henk Fraser de beste kandidaat is en de meeste kans maakt, omdat hij een aantal jaar geleden al kandidaat was bij FC Utrecht”, zegt Driessen in een video op de website van de krant. “ Hij heeft daar ook gevoetbald en is een ervaren man. Hij haalt bijna altijd het maximale uit zijn materiaal. Dat moet je bij Utrecht natuurlijk ook doen en dat deed Van den Brom niet. FC Utrecht heeft geweldige spelers, maar je mist wel wat in die groep. Van den Brom kreeg het er niet uit en misschien dat Fraser dat wel lukt.”

Toch zal Fraser volgens Driessen niet direct toehappen als Zuidam een lijntje uitgooit. “Het punt met Henk Fraser is: Dick Advocaat gaat aan het einde van het seizoen natuurlijk weg bij Feyenoord. Is hij dan kandidaat bij Feyenoord? Ik vind dat zijn zaakwaarnemer een lijntje moet uitleggen naar Feyenoord, om te vragen of hij daar kandidaat is.” Advocaat heeft een aflopend contract in De Kuip en heeft al aangekondigd na dit seizoen plaats te maken.

Ondanks een doorlopend contract mocht Van den Brom van FC Utrecht in gesprek met Genk. “Dat zei ook veel over de positie van Van den Brom bij Utrecht. Hij vroeg of hij mocht praten met Genk en bij Utrecht stonden ze bijna te juichen”, aldus Driessen. “Een beetje zoals Dick Advocaat tegen FC Emmen, zo blij zijn ze dat ze van hem af kunnen. Er is heel veel onvrede over John van den Brom, onder meer bij de eigenaar Frans van Seumeren.”