Van Persie, Gullit en De Jong stomverbaasd: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

Robin van Persie, Nigel de Jong en Ruud Gullit hebben woensdagavond vol ongeloof naar de eerste helft van Istanbul Basaksehir - Manchester United gekeken. Met name het openingsdoelpunt van de club uit de Süper Lig leidde tot grote vragen bij de oud-voetballers, die als analist aanwezig zijn bij tv-zenders. Van Persie heeft een videoverbinding met de studio van BT Sport, terwijl De Jong en Gullit de wedstrijd analyseren voor beIN Sports. In de pauze leidde Istanbul Basaksehir met 2-1.

In de dertiende minuut van de wedstrijd kwam Istanbul Basaksehir op voorsprong. Bruno Fernandes nam voor Manchester United een korte corner, maar de bezoekers raakten de bal kwijt rond het vijandelijke strafschopgebied. Een lange bal van Edin Visca belandde bij Demba Ba, die de bal op de middenlijn aannam. Hij stond achter de volledige defensie van Manchester United, kon afstormen op keeper Dean Henderson en maakte er 1-0 van. "Ik denk dat ik nooit eerder een ploeg op deze manier een doelpunt heb zien incasseren", reageert Van Persie, oud-speler van Manchester United. "Je hebt altijd twee spelers achterin staan. Soms kan het gebeuren dat het één iemand is, maar je moet er minstens één iemand hebben staan en normaal gesproken twee. Het lag volledig open. Defensief was het heel zwak.

"Dit draait allemaal om je organisatie", vult Paul Scholes aan bij BT. "Er moet altijd één iemand op de middenlijn staan. Je ziet Mike Phelan (assistent-trainer, red.) aan de zijlijn wijzen naar Mata: ‘Daar moet je staan! Het is net pupillenvoetbal. Dit zie je bij de Onder-10. Het is beschamend. Ik heb geen idee waar de achterste vier waren." Volgens Owen Hargreaves was de manier waarop de corner werd genomen het onderliggende probleem. "Ze willen de bal bij zich houden. Maar het probleem is dat er spelers staan te wachten op een voorzet die er niet komt. Ze kwamen helemaal niet terug. Breng de bal gewoon in het strafschopgebied", raadt de voormalig middenvelder aan. "Daar stonden alle verdedigers. Als je nu balverlies lijdt, is één pass genoeg voor Demba Ba om alleen op het doel af te gaan."

Deze verdediging van Manchester United! Je ziet zelden dat iemand op deze manier vrij wordt gespeeld. Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 4 november 2020

De Jong heeft geen goed woord over voor de defensie van Manchester United. Net als Scholes trekt hij de vergelijking met pupillenvoetbal. "Het gaat erom hoe je georganiseerd staat bij corners. Je hebt altijd een aantal spelers die het strafschopgebied ingaan, maar je laat ook twee à drie spelers achter, afhankelijk van hoeveel spelers de tegenstander voorin laat staan. Maar nu keken ze allemaal naar de bal. Kijk hoeveel spelers in het strafschopgebied staan! Allemaal behalve Nemanja Matic", merkt de voormalig international van Oranje op. "Het doet me denken aan pupillenvoetbal. Als kind wacht je op de helft van de tegenstander tot iemand de bal naar je toe speelt. Het is afgrijselijk verdedigend werk. Ik heb zoiets heel lang niet gezien."

Ook aan de 2-0 van Basasekir, vijf minuten voor de pauze, ging geschutter in defensief opzicht vooraf. Juan Mata liet zich kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door Deniz Türüç, die vervolgens vanaf links een lage pass gaf. Ba liet de bal slim door zijn benen lopen richting Visca, die het leer met een hard schot achter Henderson joeg. "Het begint met Mata", weet Gullit. "Die wist niet waar zijn man was. Hij liet zich onder druk zetten en die jongen (Deniz Türüç, red.) deed het heel goed." Gullit noemt het overstapje van Ba 'fraai' en bekritiseert het gebrek aan strategie bij Manchester United. "Het lijkt alsof alles per toeval aan elkaar hangt. Er is geen structuur, niets. Het wordt een verschrikkelijke terugreis als ze zo doorgaan. En Roy Keane zal ze opwachten", doelt Gullit lachend op de uitspraken die de clubicoon maandag deed: hij liet blijken te vrezen voor de positie van Solskjaer.