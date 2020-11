Bayern München is wachten zat en trekt miljoenenbod per direct in

De contractonderhandelingen tussen Bayern München en David Alaba zijn in een impasse beland. Herbert Hainer, voorzitter van der Rekordmeister heeft inmiddels in de Duitse pers laten weten dat het meest recente contractvoorstel is ingetrokken. De kans is derhalve aanwezig dat Alaba na afloop van dit seizoen transfervrij vertrekt bij de Champions League-winnaar.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft op 31 oktober voor het laatst contact gehad met Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Alaba, omdat Bayern al een poos niets van de linksback had gehoord. "Hij kreeg te horen dat het contractvoorstel niet voldoende was en dat ze meer bedenktijd nodig hadden", zo verklaart Hainer in het televisieprogramma Blickpunkt Sport. "Toen hebben wij als bestuur gelijk besloten om het aanbod van tafel te vegen. Dat betekent dat er momenteel geen sprake meer is van een aanbieding richting Alaba." De verdediger zou net zoveel willen verdienen als onder meer Manuel Neuer en Thomas Müller.

Hainer hoopt desondanks dat er op korte termijn alsnog een oplossing komt tussen beide partijen. "David is een geweldige kerel die wordt aanbeden door onze supporters. Daarom zou het extra pijnlijk zijn mochten we aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar nemen", voegt de Bayern-preses daaraan toe. Het is evenwel alweer de derde keer dat de onderhandelingen tussen club en speler op niets lijken uit te lopen. "Eind oktober zou er meer duidelijkheid zijn. Wij willen namelijk ook een planning kunnen maken. Het aanbod was volgens ons zeer redelijk en concurrerend." Volgens BILD was Bayern bereid om Alaba een jaarsalaris van elf miljoen euro te geven, een bedrag dat door bonussen kon oplopen tot maximaal zeventien miljoen euro. "

Dat er ruis is op de lijn tussen Bayern en Alaba is al langer duidelijk. Voormalig voorzitter Uli Hoeness zei in september bij Sport1 dat de verdediger 'een hebberige piranha als adviseur' heeft. Het leidde tot een felle reactie van Zahavi. ""Ik heb met Bayern niet uitgebreid gesproken over het betalen van commissie aan mij. Het is alleen een keer vluchtig langsgekomen tijdens een afspraak in Lissabon (waar Bayern de Champions League-finale speelde, red.). Technisch directeur Hasan Salihamidzic vroeg toen hoe ik tegen de zaken aankeek. Ik benadrukte toen dat een deal met de speler wat mij betreft voorrang moest krijgen en dat ik niet uit was op een extra vergoeding voor mijn werkzaamheden", zo verklaarde de zakelijk adviseur aan Sky Deutschland.