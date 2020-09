Grote ergernis in München: ‘Alaba heeft hebberige piranha als adviseur’

De contractonderhandelingen tussen Bayern München en David Alaba verlopen stroef. De centrumverdediger annex linksback van de Champions League-winnaar zet naar verluidt in op een jaarsalaris van ruim twintig miljoen euro, terwijl Bayern niet verder wil gaan dan elf miljoen euro, een bedrag dat door bonussen met nog eens zes miljoen euro kan oplopen. Voormalig Bayern-voorzitter Uli Hoeness hekelt met name de rol van zaakwaarnemer Pini Zahavi in de hele kwestie.

"Hij (Alaba, red.) heeft een hebberige piranha als adviseur", stelt Hoeness zonder omhalen in een onderhoud met Sport1. "Het gaat echt alleen maar om het geld. Alaba speelt momenteel voor de beste club ter wereld, waar zou hij heen moeten gaan?" Volgens de oud-bestuurder wordt de vader van Alaba beïnvloed door Zahavi. Hoeness, die benadrukt dat hij altijd 'goede gesprekken heeft gevoerd' met Alaba senior, vindt dat de speler zelf een definitieve keuze moet maken.

‘Bayern dreigt boegbeeld kwijt te raken door verschil van enkele miljoenen’

Volgens berichten in de Duitse media aast Alaba op een vijfjarig contract bij Bayern met een totaalbedrag van 125 miljoen euro aan salarissen. Momenteel ligt zijn jaarsalaris bij de grootmacht op vijftien miljoen euro. Clubpresident Herbert Hainer benadrukt dat er nog geen concreet bod is binnengekomen bij Bayern voor Alaba. "Tot nu toe heeft niemand contact met ons opgenomen", liet de bestuurder onlangs weten aan Kicker.

Sportief directeur Oliver Kahn spreek eind augustus de hoop uit dat Alaba, met een contract tot 2021 in Múnchen, aan de club verbonden blijft. "Beide partijen komen steeds nader tot elkaar. Het laatste gesprek vond in een prettige sfeer plaats. Ik ben zeer optimistisch over zijn aanblijven bij Bayern", aldus de voormalig doelman van de Duitse kampioen in de Duitse media. De mening van Kahn wordt gedeeld door trainer Hansi Flick. "We willen niets liever dan dat David hier blijft."