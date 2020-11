Marco van Basten kraakt Ajax: ‘Wie is de leider van dit Ajax, Ruud?’

Marco van Basten heeft geen hoge pet op van het aankoopbeleid van Ajax. De oud-speler van onder meer de Amsterdammers insinueerde zondagavond bij het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport dat de directie meer miljoenen had moeten investeren in de selectie óf betere spelers had moeten aantrekken. Het is niet de eerste keer dat Van Basten kritiek uit op bepaalde aankopen of transferstrategieën van Ajax, ook al wordt hij dan via sociale media nog altijd fijntjes aan tal van miskopen uit zijn tijd in Amsterdam herinnerd.

“Als je naar die wedstrijd kijkt en je weet wat er de afgelopen jaren bij Ajax is gebeurd, dan vind ik dat ze meer mogen eisen”, begon Van Basten. Jack van Gelder vroeg of de oud-Ajacied de spelers of het collectief bedoelde. Van Basten gaf daar niet direct antwoord op. “Kijk eens naar wat de afgelopen twee jaar bij Ajax is verkocht. Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong… Er is gewoon 250 miljoen euro bij Ajax binnengekomen. En wat hebben ze ervoor teruggekregen?”

“Dat is niet goed man”, benadrukte Van Basten. Tafelgenoot Youri Mulder herhaalde de vraag van Van Gelder. “Jij verwijt het niet zozeer de ploeg of de spelers, maar meer de leiding?” Van Basten: “Ja, ik vind dat ze daarin geen goede keuzes hebben gemaakt. Die Mohamed Kudus is wel een goede speler. Ze hebben nu de pech dat hij geblesseerd is.” Van Basten had tegen Atalanta ook meer van Antony verwacht. “Er werd heel veel één-tegen-één gespeeld, zo speelt Atalanta. Dan denk je dat iedereen kan laten zien wat hij kan. Maar ik heb niemand zijn tegenstander zien passeren. Bijna niet.”

Ruud Gullit vond het ‘ongelooflijk’ dat Ajax zich bij een 0-2 voorsprong in Bergamo liet verrassen door een counter. “Wie is de leider van Ajax, Ruud?”, repliceerde Van Basten. “Wie zegt: ‘tot hier en niet verder?’” Van Gelder vond dat een dergelijk verwijt aan Davy Klaassen, Dusan Tadic of Daley Blind moest worden gedirigeerd. Gullit op cynische wijze: “Ja, maar dan zeggen ze: ‘Dat is hoe wij spelen’. Nou, blijf maar lekker doorgaan op die manier. Wil je nou winnen of niet?”, vroeg de oud-aanvaller zich af.

“Maar dat was twee jaar geleden ook al het geval”, benadrukte Van Basten, verwijzend naar de eliminatie door Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. “En toen waren De Ligt en De Jong er nog. Het is niet erg als je naar voren gaat, je moet wel blijven aanvallen. Maar je moet zeker geen risico nemen dat je wordt teruggepakt. Daar moet je je wel meer dan 120 procent bewust van zijn.”