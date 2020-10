Groot moment voor Eden Hazard in thuiswedstrijd van Real Madrid

Eden Hazard heeft zaterdagmiddag voor het eerst dit seizoen een basisplaats in LaLiga. De aanvaller worstelt al het hele kalenderjaar met blessureleed, maar is fit genoeg bevonden om vanaf 14.00 uur aan de aftrap te verschijnen in de thuiswedstrijd tegen Huesca. Real Madrid kan bij een overwinning in het Santiago Bernabéu in ieder geval kortstondig de koppositie in LaLiga overnemen.

Hazard kwam in 2020 tot dusver slechts negen keer in actie in officiële wedstrijden. Dinsdagavond viel hij twintig minuten voor tijd in tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach en dat was zijn eerste optreden sinds 7 augustus, toen hij 82 minuten meespeelde in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (2-1) in de achtste finale. Na die wedstrijd zat hij nog tweemaal op de bank bij de nationale ploeg van België en behoorde hij lange tijd niet meer tot de selectie van Real Madrid.

In maart van dit jaar werd Hazard geopereerd aan zijn enkel. Hij maakte eind juni zijn rentree, maar zijn fitheid bleef een probleem. De Spaanse media vroegen zich de afgelopen weken massaal af wat er 'aan de hand' was met Hazard. Eind september leek er licht aan het einde van de tunnel, toen hij werd geselecteerd voor de match tegen Real Valladolid, maar uiteindelijk ontbrak hij vanwege een spierblessure toch. Zinédine Zidane verwachtte zijn pupil slechts enkele wedstrijden te hoeven missen, maar Hazard kon dus pas deze week zijn rentree maken.

Het herstel van Hazard verloopt inmiddels zo voorspoedig, dat Zidane heeft besloten hem op te stellen tegen Huesca. Hij staat opgesteld op de linkerflank van een voorhoede die verder bestaat uit Karim Benzema en Marco Asensio, zoals ook tegen Mönchengladbach het geval was. Ten opzichte van dat duel zijn er twee wijzigingen: Luka Modric speelt in plaats van Toni Kroos en centraal achterin valt de keuze op Éder Militão in plaats van Raphaël Varane. De deze week veelbesproken Vinícius Júnior, die in de rust van het duel met Mönchengladbach werd bekritiseerd door Benema en Ferland Mendy, begint op de bank.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Modric; Asensio, Hazard, Benzema